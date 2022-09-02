高通膨推升世界各國內亂風險 歐洲入冬後恐陷社會動盪

英國風險顧問公司 Verisk Maplecroft 布最新報告，警告俄烏戰爭加劇通膨和動盪，無論先進國家還是新興經濟體，發生內亂的風險都上升。以歐洲為例，入冬之後的示威活動可能更頻繁，反映能源價格高漲令更多心懷不滿的民眾走上街頭。

Verisk Maplecroft 首席分析師 Torbjorn Soltvedt 表示，英國已經發生勞工抗爭運動，德國、挪威和一些已開發經濟體也將步上後塵。

該機構發布的內亂指數追蹤全球 198 個國家中，結果顯示，101 國家在第 2 季到第 3 季間的群眾動員事件都有所增加，是 2016 年以來最明顯的成長。

歐洲在俄烏戰爭後面臨冬季能源危機，社會動盪風險正在上升，Verisk Maplecroft 的報告顯示，第 3 季社會動盪明顯比第 2 季加劇的國家包括模里西斯、賽普勒斯和烏克蘭，俄羅斯位居第七，挪威排第 13 位。

Soltvedt 說：「整個冬天，如果歐洲有哪個已開發國家沒有發生更嚴重的內部動盪，才令人意外。」

許多開發中國家則面臨糧食價格上漲的問題，未來幾個月的動盪風險升高。

在先進國家，內亂較可能以示威和罷工的形式出現，破壞民眾的日常生活。

新興市場若發生內亂，最糟情況可能是暴動、掠奪、甚至試圖推翻現行政府，未來六個月最令人擔心的國家包括斯里蘭卡以及阿爾及利亞。

報告顯示，要平息內亂，最有效的方法只能靠大幅降低糧食和能源價格，但天氣本身就是人為無法控制的因素。