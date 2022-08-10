洪水、熱浪影響穀物收成 全球糧食通膨警報未解除

小麥等農作物期貨跌回戰前水準、聯合國每月統計的糧價指數也回落，種種跡象顯示，糧食展望已經脫離俄烏開戰後的低谷，但遠未達到樂觀的地步，原因是乾旱、酷暑、洪水等因素將使穀物供應吃緊，進而支撐其價格。

包括美國、巴西、阿根廷在內，主要農作大國的收成最近幾年都面臨乾旱的考驗，全球 2021-22 收成年的玉米和黃豆產量，比原先預估短少 4500 萬噸。

分析師預估，美國農業部本周五可能下修今年全美玉米和黃豆收成預估，而小麥的狀況稍佳。

AgResource 公司穀物分析師 Ben Buckner 說：「和前幾年不同，由於美國和全世界的糧食供應相當吃緊，就算收成只比往年少 1-2%，都是重大消息。」

歐洲方面，農業大國法國遭遇史上最嚴重乾旱，德國、羅馬尼亞等主要農產國的農地，也在炙熱高溫下枯萎。

美國、歐洲的玉米收成預估將減少。(圖: AFP)

歐盟執委會預估，受到酷暑影響，本收成季的產量料比上季減少 5%。玉米受到的影響最大，代表歐洲進口玉米需求將升高，而畜牧業者的飼料成本也將增加。

Strategie Grains 穀物分析師 Vincent Braak 說，目前已屬危急情況，由於各地玉米的授粉期幾乎已經結束，就算降下雨水，對提振收成效果也不大，而且就算能夠灌溉，氣溫還是太高，不利農作物生長。

法國今年的玉米收成量預估為 1266 萬噸，比去年同期 19%，將寫下 2016 年以來最低水準。

印度今年 3 月出現 1901 年有資料以來的最高氣溫紀錄，當時正值冬天播種小麥的生長期。這使印度當局 5 月宣布禁止小麥出口，以保護國內供給並穩定麥價。

印度今年曾祭出糧食出口限制措施。(圖: AFP)

印度今年的稻米種植面積也因為雨水匱乏而縮小，這可能影響產量，甚至引發印度實施稻米出口限制。印度出口占全球稻米交易量 40%。

芝加哥黃豆期貨周二 (9 日) 上漲 2.1%，報每英斗 14.2875 美元，玉米、小麥期貨也都上揚。

俄烏戰爭仍持續影響農作物未來的收成，目前烏克蘭的穀物出口量比去年減少 49%，種植進度也受到干擾。受此影響，全球進口最多小麥的埃及，今年向法國採購的規模多於以往。

澳洲的穀物收成展望相對樂觀，良好的天氣讓農民把種植面積提升接近歷史高點的水準，延續前兩年的豐收。盛產油菜和小麥的加拿大，今年種植季的狀況也大致良好。

俄羅斯今年也可望大豐收，但因為各國實施經濟制裁，出口商難以找到船員和可提供保險的船隻，使俄國農作物出口量遠低於往常水準。