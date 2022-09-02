專家：Fed恐犯下重大貨幣錯誤 最終仍需轉向寬鬆

美國聯準會 (Fed) 官員近期紛紛發表鷹派言論，堅定升息，以抑制通膨飆升，但部分專家擔憂，Fed 可能犯下重大貨幣錯誤。

CrossBorder Capital 的研究報告顯示，人們忽略量化流動性面向，Fed 的量化緊縮行動，將會對經濟產生不對稱衝擊。

CrossBorder Capital 執行長 Michael Howell 表示，Fed 認為量化緊縮及量化寬鬆貨幣政策，像在背景運作的空調系統，但我們認為量化緊縮像破壞經濟的重捶，尤其是過度緊縮將影響金融穩定。

報告認為，各國央行從金融市場撤回流動性的速度太快，幅度也太大，各國央行最終恐怕得在 2023 年轉向釋出流動性。

Howell 警告，Fed 所提議的將資產負債表縮減近三分之一，相當於聯邦基金利率額外增加約 5%。在 2023 年的某個時候，Fed 將被迫轉向再度擴表，並使美元貶值。在此之前，接下來的幾個月預期仍將看到更多的縮表，並可能會嚇壞市場。

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 日前也表示，擔憂 Fed 政策會有過度升息的風險。他認為如果鮑爾堅持目標在官方數據的通膨率回落到 2%，那他勢必會將過度緊縮貨幣政策，犯下 2021 年和 2022 年初限制流動性方面過慢的同樣的錯誤。

Siegel 認為，Fed 應該再升息 4 碼 (100 個基點)，隨後因經濟成長放緩在 2023 年開始降息。