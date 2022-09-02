〈美股盤後〉輝達暴跌逾7% 那指費半連五黑

中國本土疫情再起，美國擴大限制 AI 晶片供貨給中俄，諸多利空消息影響之下，美股主要指數週四 (1 日) 開低。儘管美債殖利率持續攀升，但大型科技股吸引一些逢低資金回流，四大指數收盤漲跌互見。

道瓊收紅近 150 點，標普漲 0.3%，終止連跌四天的頹勢。輝達猛跌 7.67%，台積電 ADR 下跌逾 2%，費半大跌 1.92%，那指收低 0.26%，延續連續第五個交易日跌勢。

數據方面，勞動力市場依然強勁，製造業活動改善將支持聯準會持續升息計畫。美國勞工部 1 日公布，美國上週首度請領失業救濟金人數連續第三週下滑，降至兩個月最低。

美國 8 月 ISM 製造業指數持穩在 52.8 與前值相同，表明儘管支出轉向服務業，且隨利率迅速上升、商業信心下降增加經濟衰退風險，但製造業仍溫和成長，以及供應限制進一步緩解。

政經消息，市場正等待美國 8 月非農就業數據出爐，這可能為聯準會 9 月升息 3 碼奠定基礎，市場預估 8 月非農就業人口增加 29 萬人，7 月為 52.8 萬人。

隨著通膨趨緩跡象浮現、晶片法案實施立法，First Solar、豐田、本田和康寧 (Corning) 和美光相繼宣布在美國擴大投資與設新廠。拜登稱：「單是本週這些公司做出有關新投資、創造新工作的重大宣布，都是我經濟計畫的直接成果。」

華爾街日報最新民調顯示，拜登施政滿意度提高 3 個百分點至 45%，顯示民主黨期中選舉前景轉好。

此外，歐盟委員會正考慮一系列的措施，致力於應對能源危機和成本飆升，包括對能源公司徵收暴利稅，對再生能源、核能或煤炭發電實施價格上限。

七國集團 (G7) 財政部長將於週五 (2 日) 開會，討論對俄羅斯石油實施價格上限，以減少俄國石油收入，同時推動全球能源價格下滑。俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 週四回應，對於那些為俄油設價格上限的公司或國家，俄方將停止供應原油和石油產品。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.03 億例，死亡數突破 649 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 126 億劑疫苗。

週四 (1 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，醫療保健、公用事業和通訊服務領漲，能源、材料和資訊科技收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.47%；Meta (META-US) 上漲 1.49%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.83%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.41%。

道瓊成分股逾半收紅。嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.48%；Merck (MRK-US) 上漲 2.1%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.16%；波音 (BA-US) 下跌 4.11%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.04%。

費半成分股普遍疲弱。NVIDIA (NVDA-US) 暴跌 7.67%；AMD (AMD-US) 下跌 2.99%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.40%；美光 (MU-US) 漲 1.38%；高通 (QCOM-US) 跌 1.78%； 英特爾 (INTC-US) 跌 0.50%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.58%。

台股 ADR 集體盡墨 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.05%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.21%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.50%。

企業新聞

晶片設計大廠輝達 (Nvidia) 和超微 (AMD) 週三宣布已接獲美國商務部通知，要求停止向中國與俄國供應用於人工智慧 (AI) 應用的頂級運算晶片，受此消息拖累，輝達 (NVDA-US) 週四暴跌 7.67% 至每股 139.37 美元，創去年 4 月以來新低。超微 (AMD-US) 收低 2.99% 至每股 82.33 美元。

由於輝達與超微皆是台積電前十大客戶，貢獻台積電約一成業績，台積電 ADR (TSM-US) 週四同步下跌 2.05% 至每股 81.64 美元，換算價為 498.58 元，折溢價率為 1.65%

美光科技公司 (MU-US) 週四逆勢走高，收紅 1.38% 至每股 57.31 美元。美光表示，將在未來 10 年內投資約 150 億美元在其總部所在地愛達荷州 Boise 市新建一座記憶晶片製造廠。

通用汽車 (GM-US) 上漲 0.92% 至每股 38.56 美元。通用汽車和南韓 LG Energy Solution 合資公司 Ultium Cells 斥資 23 億美元在俄亥俄州沃倫市 (Warren) 打造的電池生產廠已開始投入生產。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 23.2 萬，預期 24.8 萬，前值 23.7 萬

美國上周續領失業金人數報 143.8 萬，預期 143.8 萬，前值 141.2 萬

美國第二季非農生產力修正值報 - 4.1%，預期 - 4.5%，前值 - 4.6%

美國第二季非農單位勞動力成本修正值報 10.2%，預期 10.7%，前值 10.8%

美國 8 月 S&P Global 製造業 PMI 終值報 51.5，預期 51.3，前值 51.3

美國 8 月 ISM 製造業指數報 52.8，預期 52，前值 52.8

美國 7 月營建支出月率報 0.4%，預期 - 0.4%，前值 -0.5%

華爾街分析

投行 Jefferies 點評：「勞動力市場仍然非常緊張，初領失業金數據並未顯示出任何動能變化。」

標普全球首席經濟學家 Paul Gruenwald 表示：「建議投資人應該關注勞動力市場，如果勞動力市場開始走弱，消費者信心也會隨之走弱，這將是經濟可能會進入衰退的一個非常強烈的暗示。」

華爾街正在猜測股市是否會在 9 月再次挑戰 6 月低點，這是市場歷來表現不佳的一個月。

SoFi 分析師 Liz Young 說：「如果股市重新測試低點，我認為它會在 9 月發生，某些情況會比 6 月 16 日還更糟。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主