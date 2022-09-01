〈美禁高階晶片輸中〉中國要找破口 RISC-V成突圍的浮木

隨著高效能運算 (HPC) 成為未來科技發展重要基礎，美國周三下令，禁止超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 出口高階 AI 晶片至中國，業界認為，現今主流 CPU、GPU 市場皆採用 x86、Arm 架構，中國若想掌握自主發展的契機，RISC-V 架構將成為中國面對美國圍堵下的一塊突圍浮木。

目前全球知名 RISC-V 業者，撇除美系的 SiFive 後，僅剩晶心科 (6533-TW) 與平頭哥，其中，晶心科長期受惠 RISC-V 成長趨勢，已接獲眾多案件，近年更因推出帶有向量指令集的架構，切入資料中心、AI 加速器、儲存裝置等高階領域。

儲存裝置是晶心科在中國布局的重要領域，也是今年上半年權利金來源的第四大客戶，其他如無線網路、物聯網、高階 AI 領域，晶心科同樣都有著墨。

業界看好，中國在美方禁令背景下，勢必加速採用 RISC-V 架構，推升整體潛在市場不斷擴大，晶心科不僅是 RISC-V 的主力供應商，也非美系，可望承接更多案件，成為美方禁令下少數受惠的業者。

晶心科今年雖受中國封城等因素影響，客戶決定案件時程有些微延遲，但目前已派出三組人馬前往當地，加上北美地區客戶案件陸續放量，下半年展望樂觀，今年營收可望達成每年年增 2-3 成的目標。

中國工程院院士倪光南日前表示，新興的 RISC-V 架構將為中國半導體產業發展提供新機遇，如果抓住機會，就有可能在 CPU 核心技術上掌握主動權；凸顯中國已準備傾力發展 RISC-V，進一步達成自主化目標。

尤其 RISC-V 最大特性即是「開源」指令集，等同允許任何人採用、設計與製造等，成本相對 x86、Arm 等泛美系架構低，也能避免美方制裁後斷供的窘境，成為中國繞道而行重要的關鍵。