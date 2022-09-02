〈台股盤前要聞〉美擬禁高階晶片輸中、疫情再起成都封城 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，美國政府傳擬禁輝達、超微的 AI、高效運算晶片輸中，輝達周四也回應已獲准在特定條件下暫時出口；中國本土疫情再起，成都下令昨 (1) 夜起封城，鴻海廠區目前營運正常、影響不大。以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

美禁高階晶片輸中 輝達高效運算 GPU 暫獲准出口

輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 相繼傳出，遭美政府禁止出口高階 AI 與伺服器晶片至中俄，而據路透 (Reuters) 報導，輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 周四 (1 日) 表示，美國政府已授權允許輝達在特定期間內，可出口高效運算 GPU。閱讀全文...

業界認為，現今主流 CPU、GPU 市場皆採用 x86、Arm 架構，中國若想掌握自主發展的契機，RISC-V 架構將成為中國面對美國圍堵下的一塊突圍浮木。閱讀全文...

中國本土疫情再起！成都下令今夜起封城 連四天全民普篩

中國四川成都市政府宣布，周四（1 日）18 時起封城，呼籲民眾「非必要不離蓉」，並要求民眾連四天接受核酸檢測，凸顯中國本土疫情再起。閱讀全文...

鴻海 (2317-TW) 在成都也有廠區，不過，公司表示，廠區目前營運正常。據悉，鴻海成都廠區也具備閉環生產能力，就算後續封城影響也不大。閱讀全文...

大同高層異動 副董事長王金來真除兼任總經理

大同 (2371-TW) 昨 (1) 日召開董事會，會中通過委任總經理案，由副董事長兼任代理總經理王金來，正式真除兼任大同新任總經理。閱讀全文...

面對各界高度關注大同近年變化快速的人事異動，董事長王光祥親上火線提出三點說明，強調大同沒有任何不當利益，遵守誠信、廉潔準則，並再度重申，會在最快時間內實現配股的目標。閱讀全文...

對於子公司華映因資產不足以清償全部債務，周一 (8 月 29 日) 經法院裁定宣告破產，王金來則回應表示，若一切流程順利進行，年底可望將華映從財報中除列，依第二季底財報推算，屆時可認列近 76 億元迴轉利益。閱讀全文...

台股大跌 293 點收 14801 點 外資狂砍 332 億元

美國聯準會 (Fed) 升息陰霾持續籠罩，美股連四黑，台股昨 (1) 日開盤即失守萬五大關，隨後一路下探，電子三雄帶頭殺，貨櫃三雄等傳產傳值股也遭賣壓空襲，大盤帶量下殺，終場大跌 293.58 點，收在 14801.86 點，成交值放大至 2305.36 億元，摜破五日線與季線。閱讀全文...

三大法人合計賣超 475.4 億元，其中外資狂砍 332.47 億元，同步寫下 6 月 14 日以來、近 59 個交易日賣超金額最大量。閱讀全文...

鴻海、裕隆合作純電休旅開放預購 車款名 n⁷ 明年下半年起交車

裕隆 (2201-TW) 納智捷 LUXGEN 昨 (1) 日正式宣布，推出新世代純電休旅 n⁷，預計售價不到百萬元，此車款由裕隆和鴻海 (2317-TW) 集團合資的研發中心鴻華先進打造原型概念車 Model C 發展而來，首批生產的 LUXGEN n⁷預計最快明年下半年起陸續交車。閱讀全文...

勞動基金收益單月補血 1543 億元 前 7 月累虧收斂至 2912 億元

7 月全球金融市場回穩，推升勞動基金單月收益數回升 1543 億元，截至今年 7 月底虧損雖縮小、累計虧損仍達 2912.4 億元，收益率為 - 5.65%。閱讀全文...

明年基本工資月薪拍板調至 26400 元 漲幅 4.5%

勞動部昨 (1) 日召開基本工資審議委員會，拍板決定明 (2023) 年基本工資月薪，由目前的新台幣 25250 元，調升至 26400 元，調幅達 4.5%，時薪則由目前的 168 元調升至 176 元，調幅 4.8%。閱讀全文...

8 月製造業 PMI、未來半年展望 同創逾 2 年新低

中華經濟研究院昨 (1) 日公布 8 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 指數，較上月續跌 0.6 個百分點至 47.2%，創 2020 年 7 月以來新低；同時，製造業已連 4 個月回報未來六個月展望緊縮，指數續跌 1.8 個百分點至 28.3%，也創 2020 年 5 月以來新低。閱讀全文...



曹興誠恢復中華民國籍 斥 6 億元訓練 300 萬名「黑熊勇士」

聯電 (2330-TW)(UMC-US) 前榮譽董事長曹興誠昨 (1) 日宣布，恢復中華民國台灣國籍，放棄新加坡國籍，也揭露先前透露捐助的 30 億元資金用途，包括投入 6 億元在 3 年內，訓練出 300 萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」、及資助 4 億元訓練超過 30 萬名民間神射手。閱讀全文...