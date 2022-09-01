電子三雄帶頭殺 台股大跌293點收14801點 摜破五日線與季線

美國聯準會 (Fed) 升息陰霾持續籠罩，美股連四黑，台股今 (1) 日開盤即失守萬五大關，隨後一路下探，電子三雄帶頭殺，貨櫃三雄等傳產傳值股也遭賣壓空襲，大盤大量下殺，終場大跌 293.58 點，收在 14801.86 點，成交值放大至 2305.36 億元，摜破五日線與季線。

櫃買指數終場下跌 2.84 點，收 196.53 點，成交值 780.5 億元。上市櫃成交值合計 3085.86 億元。

台積電昨日強彈後，今日回檔大跌 2.87%，再度失守 500 元大關、收 490.5 元，跌破季線，聯發科也同步下挫超過 2.8%，鴻海純電休旅開放預購，但股價未展開慶祝行情，下跌 1.38%。

ABF 載板三雄遭摜殺，南電、景碩暴跌 9%，欣興也重挫 8%，其他包括瑞昱、矽力 - KY、研華等電子股，跌幅都超過 2%，

鴻海與裕隆納智捷 LUXGEN 合推新世代純電休旅 n⁷，今日上午 9 點預購正式開跑，鴻海 MIH 電動車平台聯盟個股同慶賀，裕隆逆勢大漲 4%，立凱 - KY 漲幅超過 3%，耀登、廣宇、乙盛 - KY、聯嘉、榮炭、和大均站穩盤上。

蘋果首發 AR/MR 頭戴裝置，光學鏡頭股先進光、揚明光狂飆漲停，華晶科、新鉅光同步逆勢大漲超過 3%。

生技族群個股持續輪動，德英、永日、合世、商之器攻上漲停，長聖飆漲 9%，醣聯大漲 7%，智擎、全宇生技 - KY 大漲約半根停板，優盛、寶利徠、威健生技也勁揚 3%。

