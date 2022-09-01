〈台股盤後〉電子權值股壓盤 重挫近300點險守14800點

市場對美聯準會 (Fed) 升息疑慮持續升溫，台股今 (1) 日開盤即失守萬五，直接跌破 5 日線、季線，再度摜破所有均線，電子權值、金融股成壓盤重心，指數一度大跌逾 300 點，終場下跌 293.58 點或 1.94%，收在 14801.86 點，成交量則較昨日略為放大至 2305.36 億元。

盤面上電子權值股一片綠油油，台積電 (2330-TW) 重挫近 3%，跌破 500 元整數大關、季線支撐，終場收在 490.5 元，壓抑大盤走勢，聯電 (2303-TW) 跌幅也有 1.5%；其他指標個股包含聯發科、鴻海、台達電、日月光投控、台塑四寶等，也全數在盤下震盪，股王信驊也不敵賣壓大跌 3%，失守 2000 元。

美國傳要求輝達、超微禁止出售高階 HPC 應用晶片至俄羅斯、中國市場，台股相關概念股利空籠罩，ABF 載板三雄重摔，景碩以跌停作收，南電、欣興跌幅也落在 9% 上下。

不只電子權值走弱壓盤，金融族群也同步走弱，兆豐金、新光金雙雙重挫逾 2%，合庫金、玉山金、中信金、華南金、台新金、元大金等也都被壓在盤下。

盤面強勢族群，蘋果 AR/MR 頭戴裝置利多激勵光學族群逆勢抗跌，先進光、揚明光均攻上漲停價位，華晶科、新鉅科漲幅也落在 3%、2%；面板股同樣逆勢抗跌，友達盤中股價率先翻紅後，終場大漲逾 2%，站回半年線，也帶動彩晶翻紅，群創則以平盤作收。

生技醫療族群呈現個股輪動，永日、合世、商之器漲停，長聖也大漲 9%，全宇生技 - KY、優盛、德淵等表現也不俗；從成交比重觀察，電子族群比重達約 64%，生技醫療族群則航運股相當，各占約 5%。

展望後市，雖然美國通膨數據已有和緩跡象，但聯準會「鷹」派立場不變，加上新台幣連日走貶，顯示資金仍持續流出，預期台股短線仍上攻不易，盤面將以中小型類股輪動整理格局為主。