收費服務甫一周 Cruise自駕車集體卡馬路 通用卻三緘其口

自動駕駛汽車的駕駛性真能比人類更好？本週舊金山 Cruise 車隊的表現可能打臉汽車和科技業高層這樣的說法。

CNBC 周五 (1 日) 報導，通用汽車 (GM-US) 證實，「旗下自駕事業 Cruise 本周稍早出現一些問題，導致一些車輛聚集在一起，但現在問題已經解決，且沒有乘客受到影響。」該發言人拒絕提供更多細節。

網友在 Reddit 和 Twitter 上分享多張照片，描述通用 Cruise 自動駕駛出租車阻塞舊金山多條車道的情形。本周二深夜，至少 7 輛 Cruise 車聚集在舊金山市市政中心附近的 Gough 和 Fulton 街道交叉口，阻礙通行至少 2 小時以上，直到 Cruise 員工抵達現場將其挪走為止。

Cruise 是第一個在大城市提供公眾無人駕駛乘車服務的車隊，自今年 2 月起試行，但上周才開始收費行駛，就發生此回集體停擺事件。Cruise 車隊運作時間是在晚上 10 點後至早上 6 點前，且只能在舊金山指定街道行駛。

多年來汽車產業與科技產業追捧無人駕駛技術，將其視為下一個價值數兆美元市場，催生出無人駕駛車輛的整合行動。但該事件顯示開發和部署自動駕駛車隊的高困難度，自動駕駛汽車的商業化較眾人預期更具挑戰性。

據報導，Alphabet (GOOGL-US) 支持的自動駕駛公司 Waymo 所推出的自動駕駛車也集體發生類似問題。位於舊金山、CBS 旗下電視台 KPIX-TV, 去年 10 月曾報導，Waymo 車輛集體停擺在一條死巷子內。