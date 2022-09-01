中國造車新勢力8月成績不佳 理想汽車表現最差

中國造車新勢力 8 月成績單出爐，結果卻不盡如人意，蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車三家車商 8 月總共交付 24,826 輛車，連續第二個月下滑，也是自 2022 年 4 月受中國疫情封鎖措施影響以來最糟糕表現。三家車商 8 月交付量中以理想汽車表現最差，年減逾 5 成。

個別來看，三家車商中以蔚來汽車表現最為強勁，8 月交車輛年增逾 8 成，其次是小鵬汽車年增 32.8%，最差為理想汽車年減 52%。黯淡的成績單也衝擊三家車廠股價，蔚來汽車 (NIO-US)ADR 周四（1 日）美股盤前下跌 1.76%、小鵬汽車 (XPEV-US) 下跌 2%、理想汽車 (LI-US) 跌 1.84%。

蔚來汽車 8 月交付量年增 81.6%

蔚來汽車 8 月交付 10,677 輛車，年增 81.6%，不僅遠高於去年同期的 7,102 輛，也優於 7 月的 10,052 輛，今年前 8 個月共交付 71,556 輛車，年增 28.3%，表現較其他兩家車商最為強勁。蔚來汽車將於 9 月 7 日公布第二季財報。

小鵬汽車今年前 8 月交付量較去年同期增近一倍

小鵬汽車 8 月交付 9,578 輛車，高於去年同期的 7,214 輛，年增 32.8%，但不及上月的 11,524 輛，月減 16.9%；今年前 8 個月累積交付逾 9 萬輛，相比去年同期接近翻倍。展望未來，小鵬汽車預估第三季交付約 3 萬輛車，低於第二季的 34,422 輛。

理想汽車 8 月交付量年減 52%

理想汽車 8 月僅交付 4,571 輛車，年減 52%，遠不及去年同期的 9,433 輛與 7 月交付的 10,422 輛車；今年前 8 月累積交付 75,396 輛。理想汽車預估三季約交付為 2.8 萬輛車，低於第二季的 28,687 輛。

理想汽車將第三季交付量不及第二季的原因歸咎於季節性因素，因為 7、8 兩月是淡季，同時也受到新冠疫情封鎖措施的影響。

分析師看法

花旗分析師 Jeff Chung 在近期的報告中寫道，三家車商 9 月的銷售成績需要顯著的改善，才有望在年底前提振股價。

市場分析指出，這三家中國造車新勢力 8 月成績不佳，可能也會影響美國電動車龍頭特斯拉的股價，中國式全球最大的電動車市場，而特斯拉約有四分之一的銷量來自中國。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價下跌 1.2%，每股暫報 272.3 美元。

截至周四的交易，蔚來汽車今年股價以下跌約 38%、理想汽車與小鵬汽車分別下跌約 10% 與 63%。不斷上升的利率降低這三檔成長型股票的部分動力，而美中兩國日益緊張的關係也有部分影響。