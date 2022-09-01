〈車市〉進口車排名大洗牌 賓士掉到第10、特斯拉攀上第6

儘管 8 月處在傳統民俗月，再加上缺車缺料效應持續，單月掛牌數 34416 台，月減 8.9%，年增 3.8%，仍較車商原本預期好，不過，由於進口車到港交車時間有落差，且進口車缺車嚴重，車商排名再度大洗牌，以 BENZ 年減 20.2% 最多，單月排名掉到第 10，TESLA 則再度衝上第 6，年增幅達 303.2%。

TOYOTA 因國產車相對不受缺車影響，8 月掛牌數 9101 台，月減 21.7%、年增 1.1%，其中，C CROSS 掛牌達 3216 台、ALTIS 銷出 1321 台，合計占品牌銷量近 50%，有效穩住銷售動能。

其次是 HONDA、FORD 掛牌分別達 2060 台、2056 台，月減 30.1%、7.3%，年減 6.2%、7.3%。

而 8 月較特別的是，台灣福斯汽車逆勢成長，單月掛牌數超過 1600 台，刷新同期紀錄，主要是因 The Tiguan 全車系掛牌數近 700 台，創下新高。

同時，TESLA 衝上第 6，掛牌數 1774 台，較上月暴增 177 倍，也較去年同期成長 303.2%，不過，主要是反映大量到港交車，前 8 月總銷量尚未進入前 10 大排行榜中。

累計前 8 月車市總掛牌數 275759 台，年減 5.9%，10 大車商中僅 TOYOTA、HONDA 和 HYUNDAI 維持正成長 1.9%、5.2%、17%，其中，TOYOTA 掛牌數已達 81267 台。

車市龍頭和泰車日前已表示，由於車用晶片和零件短缺問題尚未舒緩，第三季進口車到貨狀況較想像中差，缺車嚴重，國產車則相對穩健，因此第四季也不容樂觀，下修今年新車掛牌規模，由 46 萬台下調至 43 萬台。