中國車市銷售轉強 麗清、劍麟看好營運升溫

隨著中國祭出刺激汽車消費政策，中國車市買氣快速回溫，麗清 (3346-TW)、劍麟 (2228-TW) 甫公布 7 月合併營收分別創同期新高、次高，年增幅均超過 30%，兩大業者均表態長期看好後市，其中，麗清桃園觀音廠本季將完成增設一套自動化產線，進一步提升整體產能。

觀察近月中國車市逐步回溫，6 月銷量達 250.2 萬台，月增 34.4%、年增 23.8%。

據中國汽車工業協會最新報告，隨著中國各地政府相繼祭出刺激消費政策，預估今年中國新車銷售量將達 2700 萬台，年增 3%，其中，乘用車、新能源車有望分別達 2300 萬台、550 萬台，年增 7%、56%。

麗清表示，由於終端新車款吉利星越 L、大眾邁騰、長安 CS35 和寶馬 X1 等銷售熱絡，客戶拉貨需求殷切，包括華域視覺科技、海拉車燈等皆積極放大對 LED 車燈模組產品的備貨力道，因而拉升旗下上海、東莞、武漢和桃園等生產基地的產能稼動率。

展望後市，麗清認為，LED 車燈於全球車市滲透率拉升趨勢明確，且應用於新能源車車款比重持續提升，未來營運成長動能良好。

同時，麗清也因應美國客戶需求，擴增產品線至智能頭燈控制器，可望進一步強化營收新動能。

劍麟則指出，由於車輛安全配件滲透率持續提升，積極與主要客戶投入預縮式安全帶、安全氣囊、轉向系統等新款產品研發升級。

另一方面，隨著全球電動車、新能源車市場保持高速發展，劍麟也持續布局車用散熱領域，期打造新成長引擎。

劍麟提到，第三季是汽車傳統暑休淡季，且全球疫情、國際情勢動盪和車用晶片短缺風險仍猶存，仍保持高謹慎因應，不過，在全球品牌車廠加大力道推動新能源車款上市計畫下，再加上中國車市紅利政策等環境，仍看好未來營運動能。