〈車市〉缺車荒較預期久 和泰車下修今年銷量 幅度超過5%

由於缺車荒持續影響交車速度，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 總經理蘇純興今 (18) 日下修今年銷量，由原先預期的 15.5 萬台，降至 14.7 萬台，下修幅度約 5%，而整體市場規模也由 46 萬台下修至 43 萬台，降幅約 6.5%。

蘇純興說，目前 TOYOTA、Lexus 尚有數千至 1 萬台訂單未交車，原本預估下半年缺車潮會緩解，但現在看來沒有那麼快，尤其高價和油電混和車款較缺，國產車交車相對較快。

由於國際原物料價格仍處高檔，蘇純興也指出，高成本壓力下，內部有漲價的討論。

另外，對於和泰產險受防疫險理賠衝擊，蘇純興認為，此屬一次性的影響，和泰車將全力支援，但如何參與產險增資，還在研議中。

蘇純興強調，和泰產險虧損對集團而言，也算是一次壓力測試，目前營運正常。

和泰車今日發表全新 TOYOTA GR86，建議售價 152.8 萬元起，和泰車說明， TOYOTA 86 自 2012 年正式導入台灣市場以來，引爆國內消費者對小型跑車的熱潮，累積銷售至今已突破 2000 台，今年更迎來 10 年一度的大改款，不僅升級 2.4 升水平對臥引擎，更同步販售手排與自排車型。

而瞄準喜歡性能車的年輕客群，此次 TOYOTA GR86 大改款上市也特別結合 Web3 創意行銷手法，發行 TOYOTA 首款 GR NFT。