高力前7月獲利年增47% 每股賺1.61元

高力 (8996-TW) 受惠能源議題帶動，加上氫燃料電池製造商 Bloom Energy 訂單升溫，今年下半年業績明朗，7 月營收達 2.59 億元創新高，今 (1) 日公布 7 月自結稅後純益 3600 萬元，年增 37.93%，每股純益 0.4 元；前 7 月稅後純益 1.44 億元，年增 47.27%，每股純益 1.61 元。

高力 7 月營收 2.59 億元，月增 8.33%，年增 36.22%；累計前 7 月營收 14.41 億元，年增 12.51%。高力預估，今年營收可望逐季成長，上、半年比重為 45% 比 55%。

高力硬銲型板式熱交換器占營收比重 55%，在俄烏戰事影響下，歐洲熱泵加溫器應用的硬銲型板式熱交換器接單成長，高力主管指出，硬銲型板式熱交換器接單能見度長達 5-6 個月，等於是今年下半年接單全滿，該項產品今年營收將較去年成長。

另外，高力對主力客戶氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 反應盒出貨及訂單持續升溫，去年出貨金額較 2020 年成長，預估 2022 年 Bloom Energy 的需求成長幅度也達 2-3 成；Bloom Energy 也提高對供應鏈下單數量。

氫燃料電池製造商 Bloom Energy 今年訂單增加，高力安排交貨數量逐季成長，下半年數量維持高檔，加上熱泵加溫器應用硬銲型板式熱交換器下半年出貨推升，打破歷年上下半年各半營收比重。