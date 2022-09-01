〈車市〉鴻海、裕隆合作純電休旅開放預購 車款名LUXGEN n⁷ 明年下半年起交車

裕隆 (2201-TW) 納智捷 LUXGEN 今 (1) 日正式宣布，推出新世代純電休旅 n⁷，預計售價不到百萬元，此車款由裕隆和鴻海 (2317-TW) 集團合資的研發中心鴻華先進打造原型概念車 Model C 發展而來，首批生產的 LUXGEN n⁷預計最快明年下半年起陸續交車。

納智捷說明，LUXGEN n⁷以「推動純電交通真正普及」為核心設計理念，命名展現品牌對新能源車系「傳承」和「創新」雙重期許。

其中，n 代表了 Next 跨世代、Natural 自然共生、Navigator 領航者等意涵，7 則有別以往，除了彰顯級距，更改以次方標註呈現，呼應新世代車系的無限潛能。

納智捷進一步說明，LUXGEN n⁷整合國內外頂尖電動車供應鏈共創模組化平台，重新定義電動車高標準，實現世界同步、台灣優先的全新策略模式，帶給國內消費者瞄準國際市場的最高品質產品。

納智捷強調，未來將持續揭露更多 n⁷產品設定的新亮點，而為配合全新世代產品的推出，特別創新服務模式，於官網導入會員獨享的移動服務商城 LUXLIFE，並將保修、雲端 OTA 車聯網 APP 的購買與充電儲值服務全面整合。

另外，在 NFT 的浪潮下，納智捷此次也為預繳千元的車主鑄造專屬 NFT 資格，NFT 將成為私人車籍身份憑證，從出廠開始、原廠檢修履歷、零配件更換選購紀錄與事故出險資訊，全面採去中心化的多方加密技術進行擔保。