輝達財報發布前 女股神拋售價值總價約5,100萬美元股票

女股神伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟投資管理公司，在晶片大廠輝達 (NVDA-US) 於 24 日發布財報前，減持總價約 5100 萬美元的輝達股票。

輝達在 8 月初曾經發布營收預警，警告第二季 (5 至 7 月底) 銷售將不如原先預期，主因是遊戲晶片相關營收大幅下跌。

報導指出，伍德可能擔憂輝達財報公布後，將傳出更多壞消息，因此在發布前一日讓旗下 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 和 ARK Next Generation ETF (ARKW-US) 分別賣出價值 4000 萬美元、1100 萬美元輝達股票。

報導指出，伍德針對輝達股票的操作上從來不曾那麼活躍，且今年對輝達的前幾次交易都是買入。

因大環境景氣不佳導致遊戲部門疲弱，輝達 2023 會計年度中第二季財報、第三季財測雙雙遜於預期，並警告遊戲業務表現恐將持續低迷，對前景態度悲觀，拖累盤後股價挫跌逾 4%

輝達第二季遊戲部門營收年減幅高達 33%，輝達解釋，因 OEM 合作夥伴削減庫存水位，以符合當前需求水準，並為新一代產品準備，並預期本季遊戲和專業視覺化營收將繼續下滑，不過資料中心、車用業務可望抵銷部分降幅。

輝達股價今年已下跌 42%，儘管該股已從 7 月份的低點反彈了 21%。