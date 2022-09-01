〈中經院發布PMI〉非製造業NMI未來半年展望 連5月緊縮

中華經濟研究院今 (1) 日公布 8 月我國非製造業經理人指數 (NMI) ，連 2 個月呈現擴張，但指數回跌 2.9 個百分點至 53.8%，而未來六個月展望指數已連 5 個月緊縮，指數為 43.9%；中經院院長張傳章表示，反映高通膨不僅衝擊製造業。

8 月 NMI 四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

不過，商業活動和新增訂單 (新增簽約客戶或業務) 分別較上月回跌 3.8、4.7 個百分點至 54.4%、53.0%；而採購價格 (營業成本) 指數雖連 21 個月維持在 60.0% 以上上升速度，也是連 4 個月擴張趨緩，本月續跌 6.1 個百分點至 64.1%，並創 2021 年 3 月以來低點。

存貨觀感則是連 4 個月過高 (高於 50.0%，高於當前營運所需)，指數續揚 1.1 個百分點至 54.9%，創 2019 年 5 月以來最高。

張傳章指出，儘管商業活動和新增訂單在低基期下好轉，並已連 2 個月擴張，未來六個月展望指數仍連 5 個月緊縮，指數為 43.9%，顯示高通膨因素仍困擾非製造業者。

八大產業中，五大產業 8 月 NMI 呈現擴張，依擴張速度分別為住宿餐飲業 (63.8%)、零售業 (62.7%)、教育暨專業科學業 (62.5%)、資訊暨通訊傳播業 (61.2%) 和金融保險業 (57.1%)，不過，批發業 (39.8%)、營造暨不動產業 (47.7%) 和運輸倉儲業 (49.0%) 則回報 NMI 呈現緊縮。

對於未來半年展望，有四大產業回報緊縮，依緊縮速度分別為批發業 (27.9%)、運輸倉儲業 (34.6%)、金融保險業 (36.4%) 和營造暨不動產業 (39.1%)，反觀住宿餐飲業 (60.0%)、教育暨專業科學業 (56.1%)、零售業 (53.1%) 和資訊暨通訊傳播業 (52.6%) 回報未來六個月呈擴張。