歐盟醞釀新規 要求智慧手機延長電池壽命、零件供應

據英國媒體周三 (31 日) 報導，歐盟委員會將提出新規，要求智慧手機製造商為其設備提供更長的電池壽命，同時提供更好的備件供應。

在提案草案中，歐盟將要求公司，從智慧手機上市之日起的至少 5 年內，應提供至少 15 種不同的零件，而且電池應至少能承受 500 次完整的充電，而不至於退化到容量的 83% 以下。

計畫中的監管是歐盟減少地區能源消耗的努力的一部分。 歐洲環境局的一項研究表明，延長在歐盟銷售的智慧手機的生命周期，可能會減少大約 1000 萬噸的碳排放量。

一位歐盟高級官員指出，不符合這些可持續性要求的設備「將須下架」。

草案也涵蓋平板電腦和普通手機，要求製造商在裝置下市後的 3 年內仍要提供功能更新，5 年內要提供安全更新。

草案指出，如果硬體更能修復與回收，將能讓生產與使用過程中的能源消耗減少三分之一，如果讓用戶動不動就要換機，換機後也未充分重複使用或回收舊機，將造成浪費。

智慧手機製造商認為，需要提供更多備用零件的要求，只會增加塑膠使用量。

代表科技的團體 Digital Europe 認為，這可能造成生產過剩、而隨後的倉儲和備件的銷毀，會導致資源浪費、材料效率降低，破壞經濟效益，最終導致買家負擔的價格上漲。