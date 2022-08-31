聯合國：全球糧食危機 食品價格飆漲是主因

隨著俄烏戰爭持續延燒，食品價格仍舊居高不下，同時戰爭也加劇供應鏈瓶頸和氣候變遷所造成的壓力。聯合國糧食暨農業組織 (FAO) 首席經濟學家 Arif Husain 認為，俄烏戰爭就是在火上澆油，儘管糧食足夠，但價格難以負擔。

烏克蘭是小麥、玉米和葵花油等商品的主要生產國。儘管俄烏戰爭爆發後，全球出口受到限制，但 Husain 表示，全球糧食危機不是由糧食供應短缺所驅動的，而是因為價格飆升。「糧食危機與負擔能力有關，這意味著有食物可用，但價格確非常高。」Husain 說道。

根據 FAO 的數據，7 月全球食品價格較一年前上漲了 13%，並且價格可能會進一步上升。在最壞情況下，估計到 2027 年全球食品價格可能再漲 8.5%。

同時，化肥價格也在上漲，隨著成本轉嫁給消費者，食品價格因而推升。在佔全球肥料出口量約 14% 的俄羅斯限制出口後，化肥價格上漲，並拉低作物產量。

世界銀行常務董事 Mari Pangestu 表示，能源價格高漲和供應鏈中斷，也將影響未來兩年糧食增產的能力。所有這些不確定性，都可能使糧食價格在 2024 年之後保持在高檔。

雖然 Husain 認為當前所面臨的糧食危機主要源於高價格和負擔能力問題，但他也表示，如果化肥供應緊縮問題得不到解決，很可能就會演變成糧食供應危機。

聯合國估計，全球重度飢餓人口已從 2019 年的 1.35 億人，躍增至 3.45 億人。而今年年初，該數字還是 2.76 億人。