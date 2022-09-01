G7財長9/2開會 討論俄油價設上限

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週三 (31 日) 表示，七國集團 (G7) 財政部長將於週五 (2 日) 開會時，討論對俄羅斯石油實施價格上限。

美國正積極推動對俄羅斯石油實施價格上限，以限制煉油商和貿易商為俄羅斯原油支付的費用，同時限制俄羅斯總統普丁獲得戰爭經費。

白宮新聞秘書尚皮耶週三表示：「我們認為這是打擊俄國戰爭收入的最有效方式，這樣做不僅能減少俄國石油收入，還將導致全球能源價格下滑。」

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 對週五的會談前景抱持樂觀，她預期 G7 財政部長將就俄羅斯石油價格的計畫取得「實質性進展。」

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 對週五的會談抱持樂觀態度 (圖片：AFP)

英國是首個公開支持該計畫的美國盟友之一。英國財政大臣 Nadhim Zahawi 週三稱，對俄油價格上限預計將能夠取得成果，但他補充，G7 還有很多的工作要做，包括讓更多國家加入這項計畫，特別是印度、土耳其、南非和挪威。

Zahawi 指出，G7 要盡可能得到廣泛的盟國的支持，設定俄國油價上限將是最有效的方法。

一些分析師懷疑價格上限能否奏效，因為俄羅斯可以在不使用西方船舶保險的情況下將石油運往亞洲的方法。俄國斯還可能完全停止部分石油的出口，讓能源價格進一步飆升。

國際能源署近期透露，儘管俄羅斯石油出口達到去年 8 月以來的最低，但由於油價上漲，6 月份的出口營收月增 7 億美元，比去年出口營收均值高出 40%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格週三下跌 2.85 美元，來到每桶 96.49 美元。 Brent 原油在 3 月份觸及每桶近 140 美元後，近幾週已回落至 100 美元以下。美國官員警告，如果沒有設價格上限以允許俄羅斯石油持續流動，Brent 價格可能會回升到每桶約 140 美元。