原油連跌3個月 WTI月跌8%創2年多來最大 分析師多空論戰

國際油價 8 月已經連續第三個月收低，創下兩年多來月線下滑最久的紀錄。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示：「全球經濟成長放緩，又遇上中國重啟防疫封鎖、俄羅斯出口持續強勁、利比亞的供應回升、伊朗重簽核問題全面協議 (JCPOA)，可能有更多石油流向市場，以及 20 年來最強勁的美元。」儘管交易區間廣泛且持續波動，但這最終導致 8 月油價走低。

8 月最後一個交易日，10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.09 美元或 2.3%，收每桶 89.55 美元，為 WTI 最近月契約自 8 月 17 日以來最低收盤價。

根據道瓊市場數據，8 月 WTI 原油期貨價格下跌 9.2%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.82 美元或 2.8%，收每桶 96.49 美元，該期貨今日收盤屆期，8 月跌幅達 12.3%。

近月 WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨價格已經連續第三個月收低，為 2020 年上半年以來最長跌勢。

上周因為沙烏地阿拉伯能源部長拋出 OPEC + 減產議題，一度激勵油價上漲。

Vincent 指出， Brent 原油即期價差過去一個進入正價差 (期貨價高於現貨價) ，且汽油精煉利潤率急劇下降，這一點不容忽視。正價差表明短期供應不短缺。

他說：「假設這些疲軟跡象持續存在，我預期沙烏地阿拉伯和 OPEC 減產的討論聲浪會越來越響亮。」

OPEC + 和伊朗

石油輸出國組織成員國及其盟友組成的 OPEC + 周一將召開會議。

能源前景顧問公司管理者、獨立能源專家 Anas Alhajji 表示，「市場波動太大，無法判斷 OPEC+ 將在 9 月 5 日做什麼。儘管如此，維持現行路徑現在看來是最好的選擇，並暗示未來會減產。」

他認為，OPEC 將於 9 月 13 日發布的石油月度報告很重要，應可從中看出生產計畫端倪。

與此同時，伊朗與世界大國之間達成核協議的可能性不容忽視，因為這會讓西方強權放寬對伊朗的制裁，令更多石油流向全球市場。

美國石油儲備

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，美國釋放戰略儲備石油 (SPR) 是近期油價疲軟的原因之一。

根據美國能源資訊署 (EIA) 數據，上周 (8/26 止) SPR 經銷售後，庫存量下降至 4.5 億桶，為 1984 年以來的最低水準。

白宮 3 月下旬宣布，計劃在六個月內每天釋放 100 萬桶，總計 1.8 億桶，以幫助緩解石油和汽油價格。

對沖基金 Drury Capital 執行長 Bernard Drury 表示，此行動會讓 SPR 在 11 月之前下降至 3.9 億桶。「隨著歐盟對俄國石油進口量的制裁在 12 月提高至 90%，石油價格面臨上漲風險，歐洲將轉向美國尋求一些替代供應。在面臨這樣的需求以及美國期中大選之際，我預期 SPR 會宣布更多出售量。」

然而，Zahir 認為，儘管有幾個利空因素導致近期油價走軟，但經過數月的下跌後，價格「可能很快會在此處盤整，未來幾日或幾周後再次啟動漲勢。」