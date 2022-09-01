〈能源盤後〉經濟前景令人不安 石油期貨收低 WTI 8月跌逾9%

各國央行打擊通膨，全球經濟前景令人擔憂，原油期貨價格周三因而走低，令 WTI 原油期貨價格 8 月跌逾 7%。

後疫情時期經濟復甦，各國央行升息以抗通膨，歐洲、中國和美國預計經濟成長放緩。

數據顯示，美國原油庫存連續第三周下降，令周三 WTI 油價短暫收復部分跌幅。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.09 美元或 2.3%，收每桶 89.55 美元，為 WTI 最近月契約自 8 月 17 日以來最低收盤價。

8 月 WTI 原油期貨價格下跌 9.2%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.82 美元或 2.8%，收每桶 96.49 美元，該期貨今日收盤屆期，8 月跌幅達 12% 以上。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.20 美元或近 2.3%，收每桶 95.64 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨，明日起轉為最近月期貨。

WTI 和 Brent 原油期貨價格周二均跌逾 5%。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 3.3%，收每加侖 2.6059 美元，8 月跌逾 25%。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.7%，收每加侖 3.7154 美元，但 8 月上升 2.5%。

9 月汽油和熱燃油期貨均於今日收盤屆期。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.9%，收每百萬 Btu 9.127 美元，本月漲幅近 11%。

市場推動力

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「對經濟的擔憂情緒」是油價下跌的關鍵原因。

「OPEC + 內的 OPEC 成員表達出對需求的擔憂，成員有時強化降低產量配額的可能性。」他說。

「對經濟衰退的擔憂主導 OPEC 的思維。」Williams 說。

OPEC + 周一將召開會議。

雖然沙烏地阿拉伯能源部長上周拋出減產議題，但俄媒報導 OPEC + 並未討論減產後，周二油價暴跌。

與此同時，路透報導，OPEC + 聯合技術委員會 (JTC) 周三表示，石油市場過剩情形將自先前估計的 90 萬桶 / 日增加 10 萬桶 / 日。JTC 負責向 OPEC + 提供市場基本面的建議。

「昨天所有消息都被消化成石油的利空消息，因為 OPEC + 減產的威脅減弱，歐洲的需求估值也因數據不佳而下調，美國火燙的數據提振本已鷹派的資金流動，讓美元更上漲，從而令石油承壓。」Sevens Report Research 分析報告指出。

上周五美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 誓言忍受經濟痛苦也要抗擊通膨後，美股連 4 日走低。

Sevens Report 分析師表示，他們對 WTI 維持「中性」看法，支撐點在每桶 87 美元，阻力點在每桶 97 至 100 美元之間，因為即便犧牲成長與需求，全球央行也要戮力抑制通膨的情況下，OPEC + 的政策前景變得不太確定。

供應報告

能源資訊署 (EIA) 周三公布，美國上周 (8/26 止) 原油庫存下降 330 萬桶，連續第三週下降。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期減少 190 萬桶。據消息人士稱，美國石油協會 (API) 周二晚間表示，上周美國原油庫存增加了 60 萬桶。

EIA 也表示，上周汽油庫存減少 120 萬桶、蒸餾油庫存小幅增加 10 萬桶。分析師則預期汽油庫存減少 130 萬桶以上、蒸餾油庫存減少近 120 萬桶。

EIA 表示，本周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存減少 50 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的庫存減少 310 萬桶。

