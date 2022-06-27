G7接近達成新制裁協議 對俄油設價格上限

知情人士透露，七大工業國集團（G7）正討論透過保險、航運等方式，對俄羅斯原油設定價格上限，以擴大制裁俄國。

消息人士說，此一潛在機制，將只允許運輸低於商定價格的俄國原油和石油產品，G7 領導人和官員仍在協商，尚未定案。G7 峰會周日（26 日）在德國慕尼黑登場。

兩位知情人士說，雖然各國已在討論這項機制，並可能原則上同意這項措施，但外界仍不清楚各國領導人是否能在峰會落幕前敲定具體細節，例如具體價格上限。

G7 領袖與受邀參加峰會的夥伴國家，包括印度、阿根廷、南非及印尼，周一將討論俄國石油價格上限。自俄軍入侵烏克蘭以來，印度已成為低價俄國石油的大買家。

G7 協商的目標，是讓印度、中國等買家能在全球市場獲得俄國石油，此舉可能有助於穩定油價，並建立一個限制俄國石油收入的機制。

在 G7 三天峰會中，俄國總統普丁侵略烏克蘭及其經濟衝擊，是各國討論焦點。 G7 成員國正在設法限制克里姆林宮的能源收入，並減輕對俄國石油和天然氣的依賴，減緩通膨飆升對國內經濟的衝擊。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐盟已準備好就價格上限與夥伴國家共同做出決定，但她強調需要有「清晰願景」，並了解潛在連鎖反應；「我們希望確保目標鎖定俄國，而不是讓我們的生活變得更加困難、複雜」。