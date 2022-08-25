看好非智慧手機領域 分析師喊買高通

KeyBanc 分析師認為，高通 (QCOM-US) 進軍其他非手機市場的舉措將會締造成功。

分析師 John Vinh 基於近期與高通高層的對話，重申對其股票的「加碼」評級，以及 220 美元的目標價。

他寫道：「這次與高通高層的談話強化我們對其在旗艦手機定位的長期信心，尤其是在三星和非手機成長動力的長期可續性方面。」

高通周三 (24 日) 小升 0.42%，收每股 141.31 美元。

Vinh 表示，該公司的股票很有吸引力，因以 2023 會計年度 EPS 估值計算，其交易價本益比僅 10。他樂觀看待高通搶下智慧手機以外市場佔有率的能力，包括汽車、增強實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 設備以及電腦。

高通公司上個月以智慧手機需求疲軟為由，預期 9 月季度的營收在 110 億美元至 118 億美元之間，低於共識預期的 120 億美元。

除了財務表現，高通還宣布擴大與三星的戰略合作夥伴關係。 兩家公司同意將其專利許可協議延長至 2030 年，並擴大合作，將高通 Snapdragon 處理器用於未來的三星高階 Galaxy 產品。

Vinh 指出，短期智慧手機的需求惡化，但不會嚴重損害高通獲利能力。「儘管需求趨勢疲軟，但有競爭力的定價趨勢仍然合理和穩定，不太可能對近期毛利率構成風險。」

高通股票今年迄今下跌 24%，追蹤 ICE 半導體指數表現的 iShares Semiconductor ETF (SOXX-US) 下跌 28%。

