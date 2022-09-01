〈紐約匯市〉DXY續盤旋20年高點 月線連三紅 挪威克朗重貶逾1%

在公布遜於預期的 ADP 就業報告後，美元指數周三 (31 日) 小貶，月線仍漲逾 2%，繼續盤旋在 20 年高點附近。挪威央行計劃為主權財富基金購買更多外幣的消息，拖累克朗重貶逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.08%，報 108.69，月線漲約 2.6%，連續三個月收紅。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周在傑克森霍爾全球央行年會上釋出鷹派訊息，重重關上 Fed 在明年中以前推動政策轉向的大門。

近日來，包含紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 在內數位 Fed 官員，對升息的立場依舊堅定一致。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周三表示，她認為利率必須在明年初升至略高於 4%，並維持一段時間。

FXStreet.com 分析師 Joseph Trevisani 說，若美國 Q3 經濟再度實現負成長，想要 Fed 態度出現 180 度轉變是不太可能的。

Refinitiv 數據顯示，交易員目前預期 Fed 下月升息 3 碼的機率約為 68.5%。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理主管 Erik Bregar 表示：「所有在 7 月底出現有關 Fed 政策轉向的押注都必須收回，這代表我們需要再次買進美元，因為 Fed 的行動還沒有結束。」

Bregar 認為，現在唯一的不同點在於，歐洲央行 (ECB) 似乎正在後頭緊緊追趕，利差幫助穩定歐元兌美元匯率。

歐元兌美元連續三個交易日走高，截稿前漲 0.37% 至 1.0052 美元，本月仍跌 1.7%。考量到能源危機和經濟衰退擔憂，歐元前景仍充滿不確定性。

俄羅斯周三暫停北溪 1 號管線的天然氣供應，與歐盟之間的衝突進一步惡化，經濟衰退和限電前景持續逼近這些全球最富裕的國家。

ING 外匯策略師 Francesco Pesole 指出，本周稍早幫助支持歐元的敘事影響正在消退，並對歐元兌美元走勢帶來限制。

經濟數據方面，歐元區 8 月消費者物價指數 (CPI) 超出市場預期，再締歷史新高，進一步鞏固 ECB 下月大幅升息的可能性。目前已越來越多央行官員呼籲大幅升息，以應對持續飆漲的通膨前景。

在挪威央行宣布將買進更多外幣後，挪威克朗兌美元周三下跌約 1.34%，至 9.9304 克朗兌 1 美元，創一個多月新低。

上述決定是在國家石油和天然氣收入激增的情況下所做出，挪威央行表示，9 月起每天將把 35 億克朗兌換成外幣，遠高於 8 月的每天 15 億。

英鎊兌美元下跌 0.33% 至 1.1615 美元，月線跌 4.6%，單月表現是 2016 年 10 月以來最糟，投資人擔憂隨著通膨加速成長，英國經濟恐急遽放緩。

對風險資產的警惕心，使加密貨幣漲勢受限。截稿前，比特幣小漲 1.5% 至 20,238.4 美元，以太幣漲 1.8% 至 1,581.7 美元。

截至台灣時間周四 (1 日) 約 6:00 價格：