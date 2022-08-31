俄北溪管線今起「斷氣」三天 歐洲各國面臨長期抗戰

俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 再次以維修為由關閉主要的北溪一號天然氣，時間從周三 (8 月 31 日) 到周六 (9 月 3 日) 為止，讓歐洲陷入俄國會否如期重啟供應的猜測中。無論結果如何，官員和能源業主管認為，能源價格居高不下且隨時可能短缺，將是歐洲必須面對的長期挑戰。

根據能源市場資訊平台 Seeburger，Gazprom 將從格林威治標準時間周三凌晨 1 點起停止北溪管線運作，預定周六凌晨 1 點恢復供應。

Gazprom 另以尚未收到秋季費用為由，宣布周四 (9 月 1 日) 起切斷對法國 Engie 公司的天然氣供應，未附帶進一步說明。

Gazprom 本月稍早就預告將切斷北溪管線供氣，但未提供明確時間表。北溪一號是俄國把天然氣輸往德國的重要管線，但因為俄國宣稱設備有瑕疵，之前就把供給產能降至 20%。

俄國 7 月也曾以歲修為由停工 10 天，這回故技重施，讓各界再次擔憂是否會如期重啟供應。

歐洲正設法為俄國斷供預做準備，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 周二表示，德國已決定恢復石油和燃煤發電，並強制天然氣儲備、租賃浮動式液化天然氣 (LNG) ，接下來還會讓三座核能發電廠延後除役，這些舉措都將有助於德國度過眼前難關。

比利時總理：能源短缺將持續五到十年

由於天然氣使用量減少，加上儲氣進度超前，歐洲今年冬季有望免於配給用氣的窘境。但歐洲明年和之後仍將面臨相同的問題，因為光靠美國、加拿大、卡達等天然氣生產大國，並無法滿足需求，而且歐洲正在推動減碳政策。

華爾街日報 (WSJ) 報導，西方政治人物和經濟學家普遍認為，歐洲將繼續升高對俄國的經濟壓力，因此就算北溪一號在本周六如期重啟，歐洲明年也無法靠俄國取得足夠的天然氣，能源價格將居高不下，供不應求的疑慮也揮之不去。

歐洲短期靠進口 LNG 滿足需求，但長期可能需與日、韓爭搶冬季的供氣。(圖: AFP)

比利時身為歐洲主要 LNG 進口國，總理 Alexander de Croo 表示，歐洲將面臨五到十年的能源供給困境。

美國、卡達等遙遠的供應國需花費至少兩年，才能把產量提升到足以滿足歐洲需求的水準，而且歐洲多國正在推動長期減少化石燃料使用量，因此一直不願簽下這些國家要求的長期合約。自俄烏開戰以來，只有德國 EnBW Energie Baden Württember 一家公司，與美國 Venture Global LNG 公司簽訂長約。

此外，加拿大雖然富含天然氣，但也因為正在推行氣候政策無法增產，例如魁北克省就禁止新的油氣開發計畫。

歐洲指標天然氣價格上周一度漲至每百萬 Btu100 美元，足足是一年前的 12 倍，但本周已經下跌，原因是歐洲的儲氣進度似乎快要滿足冬季用量，以及歐洲領袖承諾採取緊急干預措施以緩解能源危機，包括電價設定上限、設法讓電價和天然氣價格脫鉤。

短期內，歐洲得以從現貨市場取得的 LNG，大部分來自已和美國簽訂靈活長約的亞洲買家。但長期而言，歐洲需與日、韓爭搶冬季 LNG，假如中國加入競爭，天然氣價格將只增不減。

魁北克天然氣探勘和開發商 Utica Resources 有意與德國簽訂供給協議，該公司總裁 Mario Levesque 說：「歐洲沒有解決問題的辦法。他們只能想辦法減少用量。」