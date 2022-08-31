〈彰銀法說〉升息效應Q2房貸放款季減12.3% 房市下半年「量縮價穩」

升息與打炒房政策發酵，彰化銀行 (2801-TW) 第 2 季房貸承作金額較前一季減少 12.3%，儘管房市有降溫跡象，但在營建成本上漲影響下，預估房價短期下跌空間有限，預期下半年房市將呈現「交易量降溫，但價格平穩」的趨勢。

彰銀今 (31) 日舉行第 2 季法人說明會，聯準會維持鷹派立場不變，在升息循環趨勢下，法人關切升息對於房市的影響。

彰銀主管表示，在高通膨持續擴張壓力下，預期美國聯準會將持續升息，屆時我央行下半年跟進升息機率也會提高，坦言升息趨勢對於銀行房貸與土建融放款將有所影響。

在房貸承作金額部分，彰銀主管表示，除與銀行法第 72-2 條的承作比率變化有關外，銀行今年起也針對非自住型房貸放款進行結構調整，加上打炒房政策與升息等因素影響，今年第 2 季房貸放款餘額較第 1 季減少約 12.3%，但與去 (2021) 年底相比，截至今年 6 月底房貸餘額仍呈現微幅增長。

彰銀主管指出，受到今年初本土疫情升溫、升息與房市政策等因素影響，不動產交易量降溫，預估下半年房市將呈現放緩跡象；但因缺工缺料，帶動營建成本上揚，加上市場對於通膨預期心理，也提供房價支撐，價格要跌不易。

另外，土建融部分，彰銀主管表示，央行在 2020 年 12 月後已經祭出 4 波管制措施，加上營建成本居高不下與升息壓力，預期建商建案開發腳步將放緩，進而提高銀行土建融放款壓力，帶動利率上揚。



