〈彰銀經營權〉台新撤告 財部感謝最高院協助調解

纏鬥長達 17 年的彰銀 (2801-TW) 經營權之爭終於落幕，在台新金 (2887-TW) 撤回訴訟後畫下句點，財政部傍晚發表聲明，感謝最高院法官、調解委員與參與成員的努力，未來對於財部與台新雙方所轄金融機構的業務合作也樂觀其成。

財政部與台新金在 2014 年 12 月彰銀改選時，台新金因董事席次未能過半，痛失經營權，憤而對財政部提起民事訴訟，但在 2021 年台新金併購保德信人壽後 (現更名為台新人壽)，允諾將在 6 年內出清彰銀持股，讓官民股和解露出曙光。

據了解，在最高法院出面調解下，雙方最終達成和解，最後由台新金向法院撤回告訴。

對於台新金撤回告訴，雙方握手言和，財政部表示，雙方訴訟可和平圓滿落幕，為最高法院移付調解制度下的紛爭解決樹立新標竿，財政部與台新金控同感欣慰，向最高法院法官、調解委員及所有參與成員之努力致上最大的敬意及謝忱。

財政部也說，肯定台新金在 2005 年挹注 365 億元增資彰銀，使彰銀得以大幅轉銷呆帳，優化財務結構，大幅改善彰銀體質，而且在台新金控於經營彰銀期間，以其經營團隊提升彰銀業績、強化公司治理、增加股東獲利的貢獻。

財政部表示，2015 年取得經營主導權後，在台新金控法人代表共同協助下，持續提升彰銀績效，7 年間淨值增加 522 億元，達 1,714 億元，進一步強化財務結構，擴大營運規模。

財政部表示，基於互利共榮、往來互惠與善意之態度，財政部與台新金控將鼓勵雙方所轄金融事業於符合法制之原則下，進行業務合作，雙方願樂觀其成。