〈彰銀經營權〉纏訟17年正式落幕 台新金撤回對財政部訴訟

彰銀案 (2801-TW) 纏訟 17 年正式落幕！台新金 (2887-TW) 今 (10) 日在證交所召開重大訊息說明會，總經理林維俊表示，在最高法院法官、調解委員等多方努力下，台新金與財政部已達成和解，台新金將撤回對財政部確認彰銀契約關係存在的訴訟，雙方接下來將共同發出聲明。

以下為聲明全文：

財政部與台新金控共同聲明 台新金控與財政部於 103 年 12 月間就彰銀經營權爭議所生之訴訟案，在最高法 院法官及調解委員費心竭力協調下，獲得圓滿之結果。雙方已達成解決爭端之 共識，並由台新金控向法院撤回訴訟。

台新金控於 94 年挹注 365 億元增資彰銀，使彰銀得以大幅轉銷呆帳，優化財務 結構，大幅改善彰銀體質。財政部肯定台新金控於經營彰銀 9 年 (94 年至 103 年) 期間，以其經營團隊提升彰銀業績、強化公司治理、增加股東獲利的貢獻。

財政部自 104 年取得經營主導權後，在台新金控法人代表共同協助下，持續提 升彰銀績效，7 年間淨值增加 522 億元，達 1,714 億元，進一步強化財務結 構，擴大營運規模。 基於互利共榮、往來互惠與善意之態度，財政部與台新金控將鼓勵雙方所轄金 融事業於符合法制之原則下，進行業務合作，雙方願樂觀其成。

本件重大訴訟之和平圓滿落幕，已為最高法院移付調解制度下之紛爭解決樹立 新標竿，財政部與台新金控同感欣慰，謹向最高法院法官、調解委員及所有參 與成員之努力致上最大的敬意及謝忱。