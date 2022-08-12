纏鬥17年彰銀案確定落幕 財長：盼績效更上層樓

纏鬥長達 17 年的彰銀 (2801-TW) 經營權之爭，在財政部與台新金 (2887-TW) 握手言和下落幕，財政部長蘇建榮對此向台新金董座吳東亮表達謝意，期盼彰銀在擺脫多年紛爭後，經營績效可以進一步提升。

蘇建榮今 (12) 日出席台北國稅局的雲端發票宣導活動，會後受訪時針對彰銀經營權之爭，官民股的民事訴訟官司和平落幕做上述回應。

蘇建榮指出，非常感謝最高法院的法官與調解委員們一年多來的努力，讓財政部與台新金因彰銀案的訴訟官司，在符合蘇院長所指示的「不讓台新吃虧，又能確保公股權益」的原則下，讓雙方達成協議、順利和解。

蘇建榮還說，期盼彰銀在擺脫經營權爭議後，公司的經營績效可以更上一層樓，未來如果公股行庫與台新金有合作機會，財政部也會樂見其成。

財政部與台新金在 2014 年 12 月彰銀改選時，台新金因董事席次未能過半喪失經營權，因而對財政部提告，但在 2021 年台新金併購保德信人壽後 (現更名為台新人壽)，允諾會在 6 年內出清彰銀持股，讓官民股和解露出曙光。

從證交所的公告資料來看，財政部與台新金雙方為了價格一度卡關，幾經協調最終以每股 18.2 元的價格出脫彰銀約 10.48 億股，研判 18.2 元應是財政部與台新金成交共識。



