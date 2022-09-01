增產困難！OPEC+聯合技術委員會下調今明兩年石油供應預期



根據多家外媒周三（31 日）報導，由於石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）成員難以實現量產目標，該組織的聯合技術委員會（JTC）收緊對今、明兩年全球石油市場的展望。

OPEC + 聯合技術委員會（JTC）於周三召開會議，當天 JTC 發布的報告中把今年預期石油供應過剩規模下調一半，降至每日 40 萬桶，另外還把明年的供應預期從過剩修改為短缺，先前預估為每日供應過剩 90 萬桶，但今日改為每日短缺 30 萬桶。

上述修訂反映出許多 OPEC + 產油國無法達到各自的產油目標。另外 JTC 的報告還支撐最近沙國能源部長阿卜杜勒（Prince Abdulaziz bin Salman）的觀點，及石油市場與基本面脫節。

阿卜杜勒上周曾警告，期貨價格並未反映供需的基本面，稱石油期貨市場陷入流動性非常稀薄與極度波動的惡性循環，削弱市場有效價格的基本功能，認為如果沒有足夠的流動性，市場就無法從有意義的方式反映實物基本面的現實，並且在閒置產能嚴重受限且嚴重中斷風險仍高的時候，可能會給人一種虛假的安全感。

至於 OPEC + 將如何應對，阿卜杜勒表示可能迫使 OPEC + 採取包括減產在內的行動，他表示：「正如 2020 與 2021 年反覆明確表明的那樣，OPEC + 在合作宣言的現有機制內具有應對此類挑戰並提供指引的承諾、靈活性與手段，包括隨時以不同形式減產。」

由於阿卜杜勒是在鄰近 OPEC + 下周 9 月增產會議前表態，其言論在上周就被視為 OPEC + 可能在 9 月決定減產。

截稿前，10 月到期的布蘭特原油期貨下跌 2.81%，至每桶 96.52 美元；10 月到期的西德州原油期貨下跌 2.03%，至每桶 89.78 美元。