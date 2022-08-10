郭明錤：蘋果iPhone 14供應鏈未受台海局勢影響

郭明錤：蘋果iPhone 14供應鏈未受台海局勢影響 (圖片：翻攝appleinsider)
郭明錤：蘋果iPhone 14供應鏈未受台海局勢影響 (圖片：翻攝appleinsider)

台海緊張局勢升溫之際，天風國際證券分析師郭明錤週二 (9 日) 推文表示，蘋果旗艦新機 iPhone 14 生產和出貨時間表沒有受到影響。

近期外媒報導，蘋果已要求台灣供應商將產品標記為「中國製造」，以免遭中國海關卡關，影響 iPhone 14 生產進度。

郭明錤週二推文指出：「儘管近期有投資人擔心 iPhone 14 機型的量產和出貨進度可能會受到地緣政治的影響，但我最近的調查顯示，目前 iPhone 14 機型供應鏈沒有受到影響。」

郭明錤稱， iPhone 14 生產和出貨時間表沒有受到影響 (圖片：翻攝郭明錤推特)
郭明錤稱， iPhone 14 生產和出貨時間表沒有受到影響 (圖片：翻攝郭明錤推特)

為分散供應鏈風險，蘋果多年來很少「押寶」特定零組件供應商，一直在擴大 iPhone 14 系列供應鏈合作夥伴名單，這項舉措不僅僅是為組件達成最佳交易，而且還可能在政經局勢不穩時提供緩衝。

郭明錤早在 7 月份就指出，蘋果的 iPhone 14 供應鏈已做好了充分準備，公司龐大而多樣化的供應鏈應能彌補短期的短缺。

外界預期蘋果新款旗艦手機 iPhone 14 系列將在 9 月上旬發表，屆時還會發表新款 Apple Watch Series 8。

供應鏈消息傳出，蘋果 iPhone 14 系列備貨量從早前預估 9,000 萬增加到 9,500 萬支 (圖片：翻攝 appleinsider)
供應鏈消息傳出，蘋果 iPhone 14 系列備貨量從早前預估 9,000 萬增加到 9,500 萬支 (圖片：翻攝 appleinsider)

儘管近期智慧手機市況低迷，業界消息卻傳出，蘋果逆勢操作，將 iPhone 14 系列備貨量從 9,000 萬增加到 9,500 萬支，為近 3 年來新高，主要是看好今年新機銷售。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞