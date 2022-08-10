郭明錤：蘋果iPhone 14供應鏈未受台海局勢影響

台海緊張局勢升溫之際，天風國際證券分析師郭明錤週二 (9 日) 推文表示，蘋果旗艦新機 iPhone 14 生產和出貨時間表沒有受到影響。

近期外媒報導，蘋果已要求台灣供應商將產品標記為「中國製造」，以免遭中國海關卡關，影響 iPhone 14 生產進度。

郭明錤週二推文指出：「儘管近期有投資人擔心 iPhone 14 機型的量產和出貨進度可能會受到地緣政治的影響，但我最近的調查顯示，目前 iPhone 14 機型供應鏈沒有受到影響。」

郭明錤稱， iPhone 14 生產和出貨時間表沒有受到影響 (圖片：翻攝郭明錤推特)

為分散供應鏈風險，蘋果多年來很少「押寶」特定零組件供應商，一直在擴大 iPhone 14 系列供應鏈合作夥伴名單，這項舉措不僅僅是為組件達成最佳交易，而且還可能在政經局勢不穩時提供緩衝。

郭明錤早在 7 月份就指出，蘋果的 iPhone 14 供應鏈已做好了充分準備，公司龐大而多樣化的供應鏈應能彌補短期的短缺。

外界預期蘋果新款旗艦手機 iPhone 14 系列將在 9 月上旬發表，屆時還會發表新款 Apple Watch Series 8。

供應鏈消息傳出，蘋果 iPhone 14 系列備貨量從早前預估 9,000 萬增加到 9,500 萬支 (圖片：翻攝 appleinsider)

儘管近期智慧手機市況低迷，業界消息卻傳出，蘋果逆勢操作，將 iPhone 14 系列備貨量從 9,000 萬增加到 9,500 萬支，為近 3 年來新高，主要是看好今年新機銷售。