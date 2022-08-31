〈紐約匯市〉美元指數持平 歐元兌美元連二升 站上平價水準

隨著市場消化聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 的大幅升息預期，美元指數周二 (30 日) 幾乎持平，歐元兌美元連兩日走高，回升至平價水準上方。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.01%，報 108.83，盤中最高達 109.11，仍低於昨日觸及的 20 年高點。

經濟數據顯示，美國 7 月 JOLTs 職位空缺意外增加，且前一月數據獲得大幅上修，顯示即使國內生產毛額 (GDP) 連續兩季萎縮，經濟表現仍強。

Oanda 市場分析師 Edward Moya 說：「這是勞動力市場的一項關鍵組成，將有助於 Fed 證明激進升息是合理的。若美國人有就業選擇，Fed 可以忽略其他經濟數據快速惡化的情況。」

其他數據顯示，美國 8 月消費者信心反彈幅度大於預期，扭轉連續三個月的下滑態勢，為消費者支出表現帶來積極信號。

周二公布前述數據前約一個小時，交易員加大對 Fed 下月升息 3 碼的押注，機率自原先的約 66.5% 上升至 74.5%。部分交易員曾押注 Fed 明年初將轉向更寬鬆的政策立場，但在鮑爾 (Jerome Powell) 上周表態將繼續升息，且利率會在未來一段時間內維持高點後，對政策轉向的希望就此破滅。

此外，多位 Fed 官員周二重申打擊通膨的決心。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 同意利率必須在某個時間點至少達到 3.5%，才能實現央行目標；另一場活動上，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 同樣堅定表示，央行會盡一切努力讓通膨回到 2% 的目標水準，延續傑克森霍爾央行年會的鷹派態度。

接下來市場將目光集中在本周五 (2 日) 公布的 8 月非農就業數據，一旦有任何跡象顯示勞動力需求降溫，都有助於緩解 Fed 堅持激進升息的壓力。

歐元連兩日走強，兌美元匯率漲 0.18% 至 1.0016 美元，至平價水準上方。

經濟數據顯示，德國 8 月通膨率升至近 50 年來最高水平，超越三個月前創下的紀錄高點，並強化歐洲央行 (ECB) 下月擴大升息幅度的理由。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 外匯策略主管 John Hardy 表示，對 ECB 升息預期的積極定價加上天然氣價格下滑，在過去幾個交易日帶動歐元走高。在歐洲幾乎達到 80% 的天然氣儲量目標後，英國和荷蘭的批發天然氣價格周二回落。

自假期回來後，英鎊兌美元下跌 0.43% 至 1.1653 美元；美元兌日元小漲 0.01% 至 138.69 日元。

加密貨幣部分，關於通膨和經濟放緩的鷹派言論，繼續為風險較高的資產形成壓力，比特幣周二再度跌破 2 萬美元關卡，瑞波幣 (XRP)、狗狗幣(Dogecoin) 和萊特幣 (Litecoin) 同步走低，以太幣則小漲 0.4% 至約 1551 美元。

Arcane Research 分析師 Vetle Lunde 發布報吿稱，因通膨遠未獲得控制，經濟逆風將繼續使加密貨幣承壓，且 Fed 政策可能不會太快轉向，未來幾年，大環境的動向將難以駕馭。

截至台灣時間周三 (31 日) 約 6:00 價格：