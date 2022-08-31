晶片股還有得跌 花旗警告步入10年來最糟景氣

晶片產業形勢嚴峻，但花旗分析師周二 (30 日) 報告預測，接下來痛苦依舊，正進入半導體十年來最嚴重的不景氣。

亞德諾 (Analog Devices) (ADI-US) 已表示，訂單取消數量已稍微增加，同時大型半導體公司台積電 (TSM-US) 和瑞薩 (RNECY-US) 的供應商也示警庫存水準太高。

花旗分析師 Christopher Danely 指出，到 9 月底這段時間，其他半導體公司將看到一輪訂單取消潮，類似亞德諾本月所經歷的一切。

他預測，一些企業將提出庫存過剩的問題，但許多公司還不會討論該問題，因為他們還沒發現其銷售通路存在庫存過剩問題。因為交期 (下單到交貨的等待時間) 仍然很長，他估計大約 9 月下旬才會傳出更多壞消息。

Danely 說：「我們仍認為，我們正進入至少 10 年來最嚴重的半導體低迷潮，且考慮到經濟衰退和庫存增加，恐怕是 2001 年來最糟糕的一波。」

Danely 預測，費城半導體指數可能再下跌 25%。費城半導體截至周二已經連跌三天，今年來共跌掉 31.4%，假如再跌 25%，費半將跌到 2020 點，是 2020 年 7 月 7 日以來最低。

半導體公司 2022 年處境艱難，因為消費者需求下降，個人電腦和電玩遊戲的銷售一直在走弱，同時中國需求也一直疲軟。

記憶體晶片公司美光 (MU-US) 財務長 Mark Murphy 在最近期投資者會議上表示，銷售放緩的跡象已蔓延至汽車和工業顧客。

美光周二下跌 1.25%，今年迄今已跌 39% 以上；亞德諾周二下跌 1.59%，今年迄今跌逾 13%。

Danely 認為，亞德諾是最具防禦性的半導體公司，也是他的首選。然而， Needham 分析師 Quinn Bolton 近期調降亞得諾評級，將其自「買進」降至「續抱」，理由是半導體產業前景低迷。