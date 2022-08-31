美國消費者信心、就業數據優預期 Fed下月升息3碼可能性大增

美國周二（30 日）公布的 7 月 JOLTs 職位空缺數與 8 月諮商會消費者信心指數均遠超預期，表明家庭消費與勞動力需求強勁，增添聯準會（Fed）在 9 月會議上連續第三次升息 3 碼（75 個基點）的可能。

美國周二公布的數據顯示，諮商會 8 月消費者信心指數報 103.2，遠超過市場預期的 97.9，並觸及 3 個月新高，前值自 95.7 下修至 95.3，報告透露家庭對家電與汽車的購買需求強勁。

與此同時，7 月 JOLTs 職位空缺數報 1,124 萬個，遠超市場預期的 1,030 萬個，較 6 月的 1,140 萬高出 20 萬個，接近歷史新高，凸顯勞動力市場持續吃緊。

此外，7 月 JOLTs 調查數據進一步顯示，可用職位仍嚴重短缺，職位空缺與可用勞工的比例接近 2 比 1，不過這可能導致通貨膨脹，因為在物價上漲近 40 多年來最快速度之際，雇主被迫以更高的薪酬徵才。

綜合來看，這些數據顯示儘管美國央行加大收緊貨幣政策力道，但勞動力需求仍堅若磐石且家庭消費依然強勁。如果消費者支出沒有放緩、薪資壓力沒有緩解，Fed 想冷卻數十年來高通膨的任務困難重重。

富國銀行分析師 Sarah House 和 Michael Pugliese 在報告中說，Fed 抑制勞動力需求的努力仍有很長的一段路要走。職位空缺與可用勞工的比例接近 2 比 1，這再次表明勞動力供需之間的嚴重失衡尚未緩解，更不用說解決了。

另一方面，周二的諮商會消費者信心指數顯示，在汽油價格下滑的情況下，美國民眾對經濟越來越樂觀，儘管包括食物在內的其他必需品的成本快速上漲。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）經濟學家 Derek Holt 表示，諮商會消費者信心數據說明，如果消費者更有信心，他們就會繼續支出，這意味著通膨壓力將迫使 Fed 繼續收緊貨幣政策。Holt 預估 Fed 將在 9 月會議上升息 3 碼。

根據與 Fed 基準利率掛鈎的期貨合約價格，在 Fed 主席鮑爾與其他決策官員在傑克森霍爾發表鷹派言論後，投資人傾向 Fed 在 9 月升息 3 碼。

彭博經濟學家 Eliza Winger 認為，儘管 Fed 努力降溫就業市場，但勞動力需求至今仍未出現放緩跡象，7 月的職位空缺並未減少且職缺與失業人數比例（Fed 偏好的就業市場緊縮指標）仍保持在歷史高點附近，這表明 Fed 需要繼續激進升息，可能在 9 月會議上升息 3 碼。