鉅亨美股雷達：市場持續消化鮑爾言論 傳蘋果完成iPhone 14衛星通訊硬體測試

美股重要看點：

市場持續消化鮑爾的演說。美今日將公布 8 月諮商會消費者信心、7 月 JOLTs 職位空缺等數據。惠普 (HPQ-US) 盤後將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.069%。美股期貨週二 (30 日) 上升，道瓊期貨漲 0.68%，標普 500 期貨漲 0.82%，那斯達克 100 期貨漲 1.11%。

市場仍在消化 Fed 主席鮑爾上周五 (26 日) 的演講，他在談話中表示，Fed 將繼續將利率提高到可能對經濟造成「一些痛苦」的水平。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週一 (29 日) 接受採訪時表示，他為近期美股暴跌感到高興，因為這表明投資人明白「Fed 對抗通膨是認真的。」

自 2016 年擔任明尼亞波利斯聯準銀行總裁以來，卡什卡里向來是聯準會最鴿派的官員，不過年初過後，他就轉向鷹派陣營。

他近期發表鷹派言論，說：「當通膨率達 8% 或 9% 的時候，通膨預期就有失控的風險，如果發生這種情況，聯準會可能不得不開始效法前主席伏克爾 (Paul Volcker) 式的激進升息。我們寧可過度升息，直到通膨出現明顯下滑的證據。」

Fed 本周將加速縮減資產負債表，9 月起每月縮表規模將提高一倍到 950 億美元，象徵量化緊縮 (QT) 進入「全速」前進的階段，代表 Fed 終於即將拋售三年前開始買進的證券。

Academy Securities 總經策略分析主管 Peter Tchir 警告，QT 將以每月 950 億美元的速度全速前進，讓可能已經身處衰退的經濟承受更多壓力。Tchir 說：「情況正在變化。我不樂見加密貨幣和成長股走勢，也不喜歡房地產市場的發展，我認為人們太過自滿了。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 FHFA 房價指數月率 (%)，前值 1.4

美國 6 月 FHFA 房價指數年率 (%)，前值 18.3

美國 6 月未季調 S&P/CS20 座大城市房價指數年率 (%)，前值 20.5

美國 6 月未季調 S&P/CS20 座大城市房價指數月率 (%)，前值 1.5

美國 6 月諮商會消費者信心指數，預估 97.5，前值 95.7

美國 7 月 JOLTs 職位空缺 (萬)，預估 1100，前值 1069.8

重要個股動態：

天風國際證券分析師郭明錤週一 (29 日) 推文指出，蘋果確實為 iPhone 14 研發衛星通訊連接功能，目前已完成硬體測試，不過此功能是否會發布將取決於合作夥伴。

蘋果今年秋季首場發表會「Fare Out」即將登場，據傳蘋果可能推出具有衛星通訊功能的 iPhone 14 系列。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

社交媒體巨頭 Meta(META-US) 宣布，用戶將能在 Facebook 和 Instagram 平台上分享自己的數位收藏品和 NFT。

Meta 宣布表示，擴大支援兩大平台的分享功能。「我們引入了橫跨 Facebook 和 Instagram 分享數位收藏品的能力。人們可以將數位錢包連接到任一應用程式，以便在兩個平台間共享他們的數位收藏品以及 NFT。」

功能推出後，用戶只需在兩個平台中，任選一個連結電子錢包，就可同時在兩個平台發布 NFT。這些 NFT 相關貼文將會是用戶所熟悉的發文，但左下角將會增加一個標示為「數位收藏品」(Digital Collectible) 的標籤。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Netflix 今年將推出的廣告支持的訂閱方案定價為每月 7 至 9 美元。該定價與同業一致，例如 Hulu 廣告版收費 6.99 美元、迪士尼 (DIS-US) Disney + 的廣告版 7.99 美元。

晨星股市研究分析師 Neil Macker 認為，推出廣告版服務並不能解決 Netflix 所有問題，「但確實有幫助。」因為 Netflix 腹背受敵，一面是擁有幾十年的龐大內容庫的華納兄弟和迪士尼等媒體公司，另一面是蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等擁有強大現金流的巨頭。