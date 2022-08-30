經濟學家羅奇：最糟情況還沒來 美國需要奇蹟 才能避免衰退

摩根士丹利前亞洲區董事長、經濟學家羅奇 (Stephen Roach) 警告，上半年經濟負成長，很可能是持續到 2024 年更為嚴重衰退的前兆，美國需要「奇蹟」，才能避免經濟衰退。

羅奇週一 (29 日) 表示，隨著此次重大貨幣緊縮政策的滯後影響開始出現，美國肯定會陷入衰退，美聯準會 (Fed) 主席鮑爾將別無選擇，只能採取前主席沃克 (Paul Volcker) 的方式來收緊貨幣政策，在 1980 年代初期，沃克積極提高利率，以抑制失控的通貨膨脹。

儘管 Fed 大幅升息，如今美國失業率仍在 3.5% 左右，是 1969 年以來較低水準。不過，羅奇預期，失業率勢必會開始攀升，很可能會超過 5%，甚至是達到 6%。

羅奇也說，他認為最終引爆點會是消費者。羅奇推測，由於持續的通貨膨脹，消費者很快就會不再消費。一旦這樣的情況發生，消費者支出回落將在更廣泛的經濟中產生連鎖反應，並給勞動力市場帶來衝擊。

美國民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 日前表示，美聯準會 Fed 很可能再度升息，以遏制高通膨，她非常擔憂美國經濟將因此陷入衰退。華倫指出，鮑爾上週在傑克森霍爾全球央行年會演說上所提及的「一些痛苦」，表示人們將會面臨失業、小型企業倒閉，因為利率上升會使資金成本也隨著上升。