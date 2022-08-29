高盛：先買進大宗商品 經濟衰退稍晚再來擔心

高盛分析師在最新的報告表示，大宗商品是投資周期後期最好的資產，最近原材料價格的下跌提供了一個很好的介入點。

包括 Sabine Schels、Jeffrey Currie 和 Damien Courvalin 在內的分析師指出，未來 12 個月歐洲以外的經濟衰退風險相對較低，在能源嚴重短缺的時代，石油相關資產的回調。為長期投資提供了一個有吸引力的切入點。

由於俄羅斯入侵烏克蘭打擊生產，並擾亂了供應鏈，大宗商品在 6 月創下歷史新高，之後，隨著經濟衰退擔憂的爆發，以及包括美國聯準會在內，全球央行收緊政策以遏制通膨，商品價格有所緩解。

上周五，聯準會主席鮑爾的鷹派發言，暗示下半年還會有更多升息，全球股市周一跌至 1 個月低點。

高盛發表題為「現在購買大宗商品，稍後再擔心經濟衰退」的報告，認為從跨資產的角度來看，股市可能會受到影響，因為通膨居高不下，但他們補充說，「另一方面，在需求仍高於供應的周期後期，大宗商品是最好的資產類別。」

高盛承認，總經形勢仍然充滿挑戰，美元短期內可能進一步升值，仍是需要留意的風險。

與高盛相比，其他主要華爾街銀行對商品前景相對謹慎。其中，花旗集團公司在 7 月警告，如果需求嚴重的衰退來襲，原油價格可能會在今年年底前跌至每桶 65 美元。