麥康奈爾怪民主黨大規模支出法案推高通膨 籲厲行財政緊縮

參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 表示，民主黨的大規模支出法案是推升通膨的罪魁禍首，因為這導致聯準會 (Fed) 必須升息，並使美國經濟暴露在衰退風險之中。

麥康奈爾周一 (29 日) 在一場記者會上表示，強化財政緊縮力道才是經濟解方，他並稱，若共和黨人在 11 月期中選舉拿下至少一院的國會多數席次，將嚴格監督拜登 (Joe Biden) 總統的任何一項大規模支出計畫。

麥康奈爾指出，民主黨去年推動近 2 兆美元疫情紓困法案，是導致物價飆升的主要驅動因素，這可能使美國陷入經濟衰退，因最終將導致聯準會 (Fed) 升息。

美國勞工部數據顯示，美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期增長 8.5%，處於近 40 年高點，為了抑制通膨，央行正積極採取升息行動。

麥康奈爾說：「今年秋天，若美國人民決定要往不同的方向前進，我可以保證，我們不會再有興趣通過這些為我們帶來苦難的大規模支出法案。」

麥康奈爾表示，他願意接受更溫和的兩黨法案，並透露近期支持的立法項目，包含郵政改革、基礎建設、校園安全和心理健康。談到為兒童照護提供立法支持的可能性，麥康奈爾認各州資金便足以帶來幫助，不需要動用更多聯邦支出。