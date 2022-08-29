殼牌執行長：歐洲天然氣危機恐將持續數個冬季

歐洲最大石油公司殼牌 (Royal Dutch Shell) 行政總裁 Ben van Beurden 在週一 (29 日) 表示，由於俄羅斯削減供應，歐洲可能會在接下來的數個冬季裡面都臨天然氣短缺的問題。

Beurden 表示，由於來自俄羅斯的供應減少，歐洲很可能在接下還來的幾個冬季中都面臨天然氣不足的危機，必須要找到解決方案。

為了反制西方國家的制裁，近幾個月來俄羅斯總統普丁逐漸減少對德國的能源供應，莫斯科當局也大幅減少北溪 1 號管線輸氣量，歐洲冬季能源儲備岌岌可危。

俄國對歐洲的天然氣供應量年減約 75%，俄國能源巨擘 Gazprom 先前宣布北溪一號管線渦輪機臨時維修，將於 8 月底暫停三天。

歐洲石油管線商上週表示，由於一條從哈薩克經俄國輸送石油的管線系統受損，歐洲能源供應恐面臨新的中斷問題，更是加劇了大眾對天然氣供應驟降的擔憂。

歐洲如今仍在努力應對俄羅斯減少天然氣供應所帶來的衝擊，巴克萊銀行 (Barclays) 曾警告，由於歐盟高度依賴來自俄羅斯的能源商品，如果歐盟禁止俄羅斯能源產品進口，在最壞的情況下，該地區經濟將因此陷入衰退。

俄羅斯天然氣工業公司 Gazprom 曾表示，由於西方制裁導致該公司的出口和產量持續下跌，今年冬天歐洲天然氣價格恐怕將飆升 60%，達到每 1,000 立方公尺 4,000 美元以上。