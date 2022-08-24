天然氣高漲歐洲氨近4成產能蒸發 加劇氮肥供不應求情況

歐洲天然氣成本居高不下，導致歐洲氨供應商產能進一步萎縮，預計產量將持續下降，除了德國化工大廠吧巴斯夫 (BASF) 外，波蘭最大氨製造商或化肥業者紛紛加入減產、停產的行列，歐洲約有 38% 的氨產能消失或減少，恐導致氮肥供不應求更為嚴重。

波蘭最大化工廠 Grupa Azoty 宣布將減少氨的產量，下修規模創歷史新高，石油業者 PKN Orlen SA 旗下 Anwil 也表示將停止生產氨，研調 CRU Group 分析師 Chris Lawson 認為，這意味著歐洲關鍵氮肥原料氨總產能中已有 38% 已消失或下降，而這僅包含供應商對外宣布停產的部分，實際減產情況可能更嚴重。

俄烏戰爭引發能源危機已使天然氣成本較去年成長 5 倍以上，預計歐洲將出現更多的產量限制，歐洲氮肥業者亞拉國際，尿素、合成氨廠 Fertiglobe 與奧地利化工龍頭 Borealis 都曾示警歐洲的營運風險。若俄羅斯天然氣持續關閉，氨供應下滑只會加劇。

相比之下，其他地區化肥廠可望出現契機，美國肥料巨擘 Mosaic (MOS-US) 表示，儘管天然氣等原料價格已上漲，但化肥價格也高，將繼續生產以滿足全球需求，以滿足全球農民的需求。

國內化肥製造商為東鹼 (1708-TW)、台肥 (1722-TW)、興農 (1712-TW) 與中石化 (1314-TW)，東鹼主要為鉀肥產品，包含氯化鉀與硫酸鉀，而台肥、興農皆有銷售鉀肥與氮肥，台肥另外有生產氮肥中的尿素產品，中石化則有銷售硫酸氨 (AS) ，為氮肥的一種，不過，除了東鹼以外，目前其他業者肥料銷售多以國內為主。

尿素與硫酸銨這類的氮肥，是農耕中的重要肥料，也是植物生長初期關鍵肥料；而氯化鉀為硫酸鉀產品原料，兩者都為鉀肥，但施用作物與土地有所不同，氯化鉀可提高棉花、苧麻產量，可用於還原性強的土地；硫酸鉀則適用於忌氯作物，應用於水田等缺硫土壤。