中國轉售LNG成救命繩 歐洲有望如期實現儲氣目標

多虧中國轉售液化天然氣 (LNG)，歐洲似乎有望避開冬季能源短缺窘境，趕在 11 月以前實現原先設定的儲氣目標。

日經亞洲報導，因國內能源需求疲軟，中國正在轉售過剩的 LNG，這為現貨市場帶來充足供應，即使價格較高，歐洲仍把握機會從市場買進 LNG 現貨。

中國主要 LNG 貿易商九豐集團近期表示已將 LNG 轉售給歐洲買家，獲利可能達數千萬甚至上億美元，中石化集團 (Sinopec Group) 也曾在 4 月的財報電話會議上坦承，公司持續將過剩的 LNG 導入國際市場。

根據陸媒報導，光是中石化就賣出 315 萬噸 LNG，而中國轉售的 LNG 總量可能超過 400 萬噸，相當於歐洲上半年天然氣進口量的 7%。

研究機構 Kpler 數據顯示，今年上半年，歐洲的 LNG 進口量較去年同期增長六成，採購規模共計 5300 萬噸，使該地區得以達到 77% 的儲氣水平。若情況持續下去，歐洲有機會在 11 月前實現 80% 的儲氣目標。

即使這為歐洲帶來喘息空間，暫時避免能源危機，但風險在於一旦中國經濟活動反彈，情況將大幅逆轉。另外，中國的天然氣產量也可能連帶影響歐洲的能源採購計畫，歐洲對能源供應越絕望，中國政策就越有能力影響歐盟。

在歐洲試圖擺脫對俄羅斯能源依賴的同時，諷刺的一點是，歐洲也越來越仰賴中國，這和美國及其盟友捍衛自由國際秩序的地緣政治趨勢背道而馳。

什麼原因使中國變成 LNG 賣家？

作為全球能源消耗大國，中國之所以開始轉售 LNG，首要原因莫過於經濟不景氣。

數據顯示，中國上半年國內生產毛額 (GDP) 年增率僅 2.5%。Marubeni Research Institute 分析師 Xuelian Li 指出，中國封城導致對工業燃料和化學品的需求下滑，拖累上半年的天然氣需求，且下半年需求前景也不會太好。

再來是北京政府下令支持煤炭開發，加強電力保供的政策指示。據陸媒報導，中國山西省今年煤炭產量增加 1 億噸，已達到 13 億噸，且明年還將增加 5000 萬噸。

另外，能源顧問公司 Sia Energy 預期，2022 年中國 LNG 產量估較去年增長 7%，隨著國內產量擴張，中國今年 LNG 進口料將減少兩成。

中國進口減少將連帶影響國際價格。目前亞洲 LNG 價格為每百萬英熱單位 (mBTU)45 美元，比歐洲的至少 60 美元還要便宜 15 塊美元。