〈紐約匯市〉ECB激進升息預期轉濃 歐元走強 DXY飆20年高後回落翻黑

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的鷹派發言提振下，美元指數周一 (29 日) 一度再刷 20 年新高，但尾盤乏力，與此同時，歐洲央行 (ECB) 大幅升息預期激勵歐元走強。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微跌 0.03%，報 108.78。DXY 周一開盤延續上周強勁漲勢，最高曾達 109.48，再刷 2002 年 9 月以來新高。

鮑爾上周在傑克森霍爾全球央行年會上重申鷹派立場，稱可能在未來一段時間內把利率升至限制性水準，讓利率回落到央行設立的 2% 目標。

Convera 市場分析師 Joe Manimbo 認為，鮑爾上周的發言相當鷹派，幾乎顛覆了明年初實施政策轉向的主張。

與此同時，貨幣市場也強化對 Fed 下月更激進升息的押注，目前市場認為 Fed 下月升息 3 碼的機率約 70%，升息預期帶動美債殖利率飆升，2 年期殖利率周一觸及 15 年高點。

交易員正等待本周出爐的 8 月非農報告，觀察美國經濟在升息周期和高通膨環境下的動向。

另一方面，受歐洲央行 (ECB) 官員鷹派言論提振，歐元兌美元一度超越平價水準，截稿前報 0.9997 美元，漲幅 0.37%。

歐洲央行執委會成員 Isabel Schnabel 周末警告，央行正面臨失去大眾信任的風險，即使會導致經濟衰退，也應採取強而有力的行動來打擊通膨，激進升息預期增溫。

分析師 Manimbo 認為，美元的部分風采正在被歐元奪去，這是因為歐洲央行下月可能會採取大規模升息行動，進而和 Fed 較勁。

德國在能源儲備上取得的進展，也是支撐歐元走強的潛在因素之一。德國經濟部長 Robert Habeck 周末表示，德國天然氣庫存正在迅速回升，料下月就能提前實現 85% 的儲備目標，天然氣價格可能很快就會回落。

因假期間交投清淡，英鎊兌美元匯率小跌 0.32% 至 1.1704 美元，盤中一度跌至 2 年半低點。

日元兌美元盤中貶破 139 日元關卡，創 7 月中旬以來最低，截稿前下跌 0.7% 至 138.71 日元。

加密貨幣小幅走高，比特幣回升至 2 萬美元上方，截稿前報 20,189.3 美元，以太幣漲近 4% 至 1,544.4 美元。

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