人民幣兌美元本月跌逾2.5% 高盛等機構預計很快破7

美國聯準會主席鮑爾暗示將在更長時間內保持較高利率，以降低美國不斷飆升的通膨之後，人民幣匯率周一 (29 日) 突破了 1 美元兌 6.9 元關卡，在岸價收盤創 2020 年 8 月 20 日以來新低。

離岸人民幣匯率周一一度跌逾 300 個基點，最低跌破 6.93，也刷新兩年低位。

本月迄今為止，人民幣兌美元匯率已下跌逾 2.5%，有望創下自 4 月以來的最大單月跌幅。

如今，主要銀行均將人民幣目標看向 7。高盛集團和美國銀行都預計，人民幣兌美元匯率將跌至 7，寫 2020 年 7 月以來新低，關鍵在於中國干預貨幣的程度。

華僑銀行大中華區研究主管 Tommy Xie 表示，人民幣貶值的速度沒有 4 月份那麼嚴重。因此，人民銀行可能會更有耐心，人行可以使用降低外匯存款準備金率和口頭干預等老方法，以防損失加劇。

高盛在最新報告中指出，聯準會主席鮑爾的鷹派言論，將導致美元繼續對包括人民幣在內的多種非美貨幣升值。再考慮到中國經濟成長乏力、中國央行本月意外降息，都為貶值提供了理由。

高盛預計，在 3 個月的時間內，人民幣有可能重新跌向 7 元。而諸如貿易順差、人民幣兌美元中間價偏強、後期經濟企穩、幣值偏低等利多因素，可能只會在半年到一年的時間跨度內，才會驅動人民幣重新回升。

美國銀行則預測，到今年底，在岸人民幣兌美元匯率有可能跌破 7。

中銀國際證券全球首席經濟學家、前國家外匯管理局 (SAFE) 官員管濤表示，政府機構和市場對人民幣疲軟表現出了更高的容忍度，也適應了人民幣更大的波動。

但是，他認為，如果市場出現順周期羊群效應或超調風險，預計有關部門會適時推出措施予以糾正。