〈美股早盤〉升息擔憂重創科技股 拖累主要指數開低

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會上發表的鷹派言論持續發酵，投資人擔心 Fed 計劃以經濟放緩為代價，繼續升息對抗通膨，科技股領跌，美股周一（29 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 200 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.4%，標普 500 指數跌 0.52%，費城半導體指數跌近 0.2%。

美國科技五天王早盤漲跌不一，蘋果 (AAPL-US) 跌近 0.9%、微軟 (MSFT-US) 跌 0.6%、臉書母公司 Meta（META-US）跌 0.3%，而 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 略漲 0.16%、亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.2%。

美股期貨與歐洲股市齊跌，先前全球各大央行的政策制定者紛紛重申，儘管經濟面臨壓力，但仍將繼續提高利率遏止通膨，美國公債殖利率走揚，其中美國 2 年期公債殖利率在亞洲交易時段升至 3.47%，為金融危機以來新高，而 10 年期公債殖利率也升至 3.10% 左右。

全球市場正在平衡通膨風險與經濟放緩的威脅，央行的激進升息可能加劇經濟放緩。一些投資人此前期待 Fed 主席鮑爾會在傑克森霍爾全球央行年會上透露鴿派訊息，然而事實並非如此，鮑爾重申對抗通膨的決心，澆熄部分投資人的降息預期。

與此同時，歐洲央行（ECB）官員也表達類似鷹派措辭，奧地利央行總裁 Robert Holzmann 與荷蘭央行總裁 Klaas Knot 都提出在 9 月會議上史無前例升息 3 碼（75 個基點）的可能性。ECB 理事會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）也在央行年會上表示，即使經濟會陷入衰退，歐洲央行也必須繼續升息，因為失控的通膨預期更糟。

鮑爾的鷹派發言也波及加密貨幣市場，對經濟可能衰退的擔憂重創投資人對風險資產的信心，比特幣價格自 7 月中旬以來首次跌破 2 萬美元大關，截稿前，24 小時內下跌 0.2%，報 19,924.51 美元。

一些分析師認為，2 萬美元是比特幣的潛在支撐點，但有些人士警告底部實際上可能更低。自 8 月 15 日以來，比特幣現在已貶值約五分之一。

能源方面，國際油價周一延續上周漲勢，主因是石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）承諾減產以穩定油價，利比亞衝突加劇以及歐洲天然氣價格揚升帶動石油需求。

截稿前，布蘭特 10 月原油期貨上漲 0.95%，至每桶 101.95 美元；西德州 10 月原油期貨上漲 1.05%，至每桶 94.04 美元。

截至台北時間周一（29 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤下跌 1.16%，至每股 225.87 美元

據外媒報導，Netflix 含廣告的訂閱方案每個月的收費將落在 7 到 9 美金左右，而目前 Neftlix 在美國的基本方案收費為 9 美元。該公司原意是計劃透過廣告壓低訂閱方案價格吸引用戶，並留住因為價格想退訂的用戶，然而新的方案收費並未比原版優惠很多。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤下跌 0.22%，至每股 131.31 美元

美國零售巨擘沃爾瑪出價 64 億南非幣蘭特（rand）、相當於約 3.776 億美元，要收購南非零售與批發公司 Massmart 約 47% 股份。Massmart 受此消息激勵，股價一度飆漲 46%，且一旦獲得股東會通過，Massmart 將從約翰尼斯堡證券交易所下市。

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 0.26%，至每股 137.06 美元

新冠疫苗製造商莫德納（Moderna）周一表示，已獲瑞士監管機構臨時授權其二價 Omicron 疫苗追加劑用於 18 歲以上成年人，將於 9 用把該疫苗運往瑞士。根據瑞士醫療藥品管理局（Swissmedic）二期臨床實驗數據顯示，該追加劑在人體內對 Omicron 產生的中和抗體增加約基準水準的 8 倍。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月達拉斯 Fed 製造業指數前值 - 22.6

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 仍認為，在通膨尚未出現具體放緩的情況下，Fed 在年底前將再升息 100 個基點，甚至可能會更多。另外考量到利率可能在更長時間內保持在較高水準，Haefele 預估市場未來一年可能進一步波動、獲利評等下調以及高於預期的違約率。

Straits Investment Holdings 駐新加坡基金經理 Manish Bhargava 表示，鮑爾在傑克森霍爾的態度「非常強硬」。他認為隨著資金撤出新興市場，夏季漲勢消退，美股周一不容樂觀。

西太平洋銀行和新加坡銀行的分析師說，鮑爾的言論進一步提振美元。後者的首席經濟學家 Mansoor Mohi-uddin 表示，這既是一種避險工具，也是相對於歐元、英鎊和日圓等收益率較低的 10 國集團貨幣而言，收益率較高的利差交易。

西太平洋銀行高級外匯策略師 Sean Callow 說，對於日益堅定的 Fed 來說，美元兌日元是最明顯的交易方式，在 9 月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議之前，可能突破 140 關卡。