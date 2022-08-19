英國8月消費者信心指數降至-44 創下歷史新低

由於生活成本壓力加重且經濟前景黯淡，英國消費者信心 8 月降至 1974 年以來的歷史新低。

歐洲研究機構 GfK 的數據顯示，英國 8 月消費者信指數從 7 月的 - 41 降至 - 44，創下 1974 年有紀錄以來新低，同時也低於經濟學家預估的 - 42。

GfK 客戶戰略總監 Joe Staton 表示，所有測量的面相均出現下降，反映英國消費者對生活成本飆升的嚴重擔憂。英國 7 月通膨率升至 10.1%，創下 40 年新高。

消費者信心指數顯示家庭消費意願，這是英國經濟的主要推動力之一。隨著通膨顯著飆升，英國消費者信心在過去一年內逐步持續下跌。

本月早些時候，英國央行將其關鍵利率上調 50 個基點，至 1.75%，這是自 1995 年以來，首度單次升息 50 基點。央行預測，通膨可能在 10 月達到 13.3% 的峰值，屆時受監管的家庭能源價格將上漲。

經濟學家對英國經濟更加悲觀，認為經濟衰退的可能性過半。英國央行預計，有可能自今年第 四季開始衰退，持續到 2024 年初。

滙豐資產管理公司宏觀和投資策略師 Hussain Mehdi 表示，由於面臨通膨加劇與利率上升帶來實際收入緊縮，英國經濟成長停滯不前，在這種前提下，很難避免衰退，尤其能源價格進入冬季面臨上行風險。