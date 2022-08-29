策略師：美股仍處於熊市 恐再跌50%

BubbaTrading.com 首席市場策略師 Todd Horwitz 表示，美聯準會 (Fed) 的貨幣政策沒有轉向和降息空間，這也是他們在衰退期間持續升息的原因。另外，他認為股市仍處在熊市，可能再跌 50%。

Fed 主席鮑爾在上週五 (26 日) 傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會演說時顯露鷹派立場，表示將持續升息，且利率將保持在高檔一段時間。他說：「恢復物價穩定可能需要保持限制性政策立場一段時間。歷史紀錄對過早放寬政策已有強烈的警告。」

Horwitz 指出，Fed 在經濟衰退期間升息，歷史上從未見過。鮑爾仍在試圖擺脫即將發生的惡性通膨。他預期今年將面臨食物短缺問題，並且許多國家將會因此發生糧食動亂。

數據顯示，與 2021 年相比，糧食價格目前仍在高點，不過似乎已經在 2022 年 5 月觸頂。但是，氣候相關事件，像是歐洲乾旱等現象，恐將使價格再度上漲。

Horwitz 預估，Fed 將於 9 月召開的下一次會議中，升息 4 碼 (100 個基點)，他認為，Fed 將難以遏制通膨。

股市方面，標準普爾 500 指數今年來已下跌 15%。Horwitz 表示，美股正在經歷熊市，預期將持續下跌。總體而言，他預計股市將跌 50%。不過，他也表示，目前的市場對投資者來說有投資的機會，並且他會更傾向買入大宗商品。