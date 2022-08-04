美銀：華爾街對股市信心創下5年來最悲觀

據美國銀行 (BofA) 分析師的說法，華爾街目前對股市的看法是 5 年來最悲觀的，投資人正為經濟衰退而做準備。

美銀分析師在週三 (3 日) 的一份報告中表示，美銀的賣方指標 (SSI) 已跌至 5 年多來的新低。該指標主要追踪賣方策略師平均推薦的股票配置，已經在 7 月份下滑了 78 個基點。

報告中指出：「我們發現華爾街共識的股票配置，歷來是一個可靠的反向指標。雖然 SSI 並未捕捉到股市的每一次上漲或下跌，但該指標對標準普爾 500 指數接下來 12 個月的總回報具有一定的預測能力。」

美銀的賣方指標，所依據的是每個月最後一個交易日，華爾街策略師推薦的平均股票配置，通常顯現與策略師建議相反的訊號，意味著當它是一個看漲指標，則分析師看跌，反之亦然。

如今，賣方指標在今年上半年一直徘徊在「中性」區域，但在最近的下跌之後，現在卻逐漸接近「買入」區域。

與此同時，分析師指出，股票風險溢價一直在上升，表明市場預計溫和經濟衰退的可能性為 80%，而全面性經濟衰退的可能性為 30%。

分析師指出，關鍵指標的走勢符合該行對 2022 年下半年將出現溫和衰退的預期。

根據美國銀行每月基金經理人的調查，「投資人悲觀情緒的可怕程度」超過新冠疫情和 2008 年全球金融危機。投資人也已將其現金水平提高至 6% 以上，為 2001 年 10 月以來的最高水平，而股票配置已降至 2008 年雷曼兄弟倒閉時的最低水平。