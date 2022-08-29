本週操盤筆記：美8月非農報告、美中製造業景氣、歐元區CPI

本週操盤筆記：美國 8 月非農就業報告即將公布，中國 8 月官方製造業、非製造業與綜合採購經理人指數（PMI）、美國 ISM 報告將陸續出爐。與此同時，歐元區 8 月消費者物價指數（CPI）也將揭曉，另外本周尚有一些美企與中概股公布財報，包括惠普 (HPQ-US)、慧與科技 (HPQ-US)、博通 (AVGO-US)、百度 (BIDU-US)(9888-HK) 等，而比亞迪 (002594-CN) 則揭曉上半年成績單。

本週操盤筆記 (0829-0902)

1. 美國 8 月非農就業報告

聯準會（Fed）主席鮑爾上周五在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上發表的演說再次重申其鷹派立場，稱高利率將持續一段時間並警告歷史經驗來看不要過早放鬆政策，即便短期通膨數據改善也不意味著通膨真的出現回落跡象，在出現確切下降訊號前不會停止升息步伐。

雖然近期通膨出現降溫跡象，但數據仍遠遠高於 Fed 目標水準之上，未來前景仍無法太過樂觀，與此同時美國就業市場仍然強勁，本周五（9 月 2 日）即將公布的 8 月非農就業報告若仍穩健，可能會增添 Fed 激進升息的信心，市場預估 8 月非農就業人口增加 29 萬人，7 月為 52.8 萬人。

另外停止公布近 2 個月、有「小非農」報告之稱的 ADP 就業報告，在調整完計算模型後將於本周四（9 月 1 日）公布報告，同日美國上周初領失業金人數也將出爐，前一周初領失業金人數已連兩周下滑，透露就業市場仍相當良好。

2. 美中製造業景氣

中國將公布 8 月官方製造業、非製造與綜合 PMI，藉此可一窺中國經濟成長虛實。先前中國為提振國內疲軟的經濟，大手筆砸下重金與推出一攬子刺激措施，中概科技股如阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、百度 (BIDU-US) 可望受惠上周股價走揚，另外中國電動車股也雨露均霑，蔚來汽車 (NIO-US)、理想汽車 (LI-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) 股價聯袂上漲。

美國商業活動欲振乏力，7 月公布的 ISM 製造業指數下滑至 52.8，雖高於預期的 52，但仍低於 6 月的 53，已連兩個月下降，續創 2020 年 6 月以來新低，本周四將出爐的 ISM 製造業指數市場預估為 52.6 略低於前值。

3. 歐元區 CPI

歐元區將於周三（31 日）公布 8 月消費者物價指數（CPI） 初值，市場預期為 9%，前值為 8.9%。上周數據顯示，歐元區綜合 PMI 連續兩個月處於榮枯線下方，經濟景氣程度繼續下滑，衰退恐懼加劇，歐洲央行（ECB）未來的升息路徑將更加艱難，而歐元兌美元上周一度貶至 20 年新低。

另一方面，歐元區 8 月消費者信心指數初值意外反彈，但仍低於新冠疫情期間水準，原因是生活成本上升增添家庭負擔，以及能源短缺影響經濟活動。