美國上周原油、燃料油庫存減少 汽油需求下滑

美國能源資訊署 (EIA) 周三（24 日）表示，上周美國原油與燃料油庫存下降，同時汽油消費疲軟引發需求放緩擔憂。

報告公布後國際油價一度齊跌 1%，但隨後止跌轉漲，截稿前，布蘭特 10 月原油期貨上漲 0.42%，至每桶 100.64 美元；西德州 10 月原油期貨上漲 0.63%，至每桶 94.33 美元。

根據 EIA 數據顯示，上周（截至 8/19）EIA 原油庫存變動減少 328 萬桶，超乎市場預期的 93.3 萬桶，前值減少 705.6 萬桶。

路透報導指出，若不是美國戰略石油儲備（SPR）再次大量釋出儲油，庫存降幅可能會更大。美國上周從 SPR 是出 800 多萬桶原油，抵銷產量下降與煉油活動的小幅上升。

在上周反彈後，近期一段時間美國汽油整體需求下降，四周日均汽油產品供應量較去年同期下降 7%。分析人士對燃料需求疲軟感到擔憂，因為這預告經濟活動將明顯放緩。

美國上周 EIA 汽油庫存減少 2.7 萬桶至 2.156 億桶，預期減少 146.4 萬桶，前值減少 464.2 萬桶；上周精煉油庫存減少 66.10 萬桶，預期增加 58 萬桶，前值增加 76.6 萬桶。

另外扣除戰略儲備的商業原油庫存減少 328.2 萬桶至 4.22 億桶，降幅為 0.77%；扣除戰略儲備的商業原油上周每日進口 617.1 萬桶，較前一周每日增加 3.9 萬桶。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 表示，儘管原油庫存尤其強勁，但汽油需求的驟降正在拖累市場，這是統計數據中最值得注意的一項。